Point Covid-19

Trois nouveaux décès liés à la maladie de la Covid-19 ont été registrés, renseigne le communiqué quotidien du ministère de la Santé et de l’Action sociale. En outre, hier, il y a eu 99 nouveaux cas positifs de Covid-19, sur 1 586 tests réalisés, soit un taux de positivité de 6, 24 %.

Ces nouvelles contaminations sont constituées de 34 cas contacts et de 65 transmissions communautaires. Et 28 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Cependant, 296 patients ont été déclarés guéris. A ce jour, 38 354 ont été déclarés positifs dont 36 107 guéris, et 1 215 malades encore sous traitement.