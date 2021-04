Point Covid-19

Il y a 65 cas positifs au nouveau coronavirus et 3 décès liés à la maladie. Selon le bulletin journalier du ministère de la Santé et de l’Action sociale publié hier, ces nouvelles infections résultent de 1 511 tests virologiques, soit un taux de positivité de 4,3 %.

Il est en légère progression par rapport à la veille. Ces contaminations concernent 21 cas contacts et 44 autres issus de la transmission communautaire et répartis entre Dakar (32 cas) et d’autres localités du pays (12).

Il est indiqué que 49 patients avaient été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que 17 autres étaient encore dans un état grave. Les autorités sanitaires ont, dans le même temps, déploré 3 nouveaux décès, portant à 1 084, le nombre de personnes ayant succombé après avoir contracté le virus depuis son apparition dans le pays, le 2 mars 2020.

A ce jour, 39 560 cas positifs ont été officiellement dénombrés depuis le début de l’épidémie. Et 38 290 ont depuis recouvré la santé, tandis que 185 patients sont encore sous traitement dans les structures de prise en charge ou suivis à domicile. Par ailleurs, 370 037 personnes ont au moins reçu une dose de vaccin depuis le lancement, en fin février, de la campagne nationale de vaccination contre le nouveau coronavirus au Sénégal, d’après les données du ministère de la Santé.