Point Covid-19

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale informait, hier, de la présence de 27 nouveaux cas positifs de coronavirus et 2 décès survenus lundi dernier. Les nouveaux cas proviennent des résultats de 880 tests, soit un taux de positivité de 3,07 %, a indiqué le ministère dans son bulletin quotidien sur l’évolution de la pandémie au Sénégal. Parmi ces nouvelles contaminations, il y a 7 cas contacts suivis par les services sanitaires et 20 cas issus de la transmission communautaire répertoriés à Dakar (8) et dans les autres régions (12).

Le directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’Action sociale, El Hadj Mamadou Ndiaye, a annoncé que 49 patients suivis ont été déclarés guéris, tandis que 9 cas graves sont pris en charge par les services de réanimation. Depuis le 2 mars 2020, 40 193 cas positifs ont été déclarés dont 38 953 guéris, 1 106 décédés et 133 sous traitement. Au total, 403 935 personnes ont été vaccinées depuis le 23 février, date du lancement de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus.