Vous est-il déjà arrivé de dépenser tout votre salaire mensuel avant même la fin du mois ?

Que feriez-vous si, avant la fin du mois, votre compte en banque tombait à zéro ?

Pour survivre jusqu'à la fin du mois, vous serez obligé de puiser dans vos économies, de vous endetter, et de vivre "à découvert". Imaginez maintenant que l'humanité toute entière fera exactement la même chose... non pas avec de l'argent, mais avec la nature. Que se passe-t-il lorsque nous consommons plus d'eau, de bois ou de poissons que la planète ne peut en recréer ? Pour le cas de la planète, il n'est pas mensuel, mais plutôt annuel.

A partir de quelle date l'humanité bascule-t-elle dans le "rouge écologique" ? C'est précisément pour répondre à cette urgence qu'a été créé le concept du Jour du Dépassement. Mais pour bien le comprendre, regardons d’abord ce que contient le compte en banque de notre planète.

Pour faire simple, une ressource naturelle, c'est tout ce que la nature nous offre et dont nous avons besoin pour vivre, nous nourrir, nous loger ou fabriquer des choses de notre quotidien. Imaginez la TERRE comme un gigantesque entrepôt naturel. Dans ce magasin, on trouve absolument tout ce qui fait fonctionner notre société : l'eau que nous buvons ; le bois ; les poissons dans l'océan et les plantes qui poussent dans la terre ; le pétrole ; le gaz et les métaux enfouis dans le sol… Cependant, tous les produits de cet entrepôt ne fonctionnent pas de la même manière. C'est là qu'intervient la notion de ressource renouvelable.

Qu'est-ce qu'une ressource renouvelable ?

Parmi toutes ces ressources naturelles, certaines ont un super-pouvoir ; elles peuvent se recréer toutes seules, à condition qu'on leur en laisse le temps. C'est ce qu'on appelle les ressources renouvelables.

Imaginez que la Terre gagne un "salaire" régulier. Chaque année, elle produit une certaine quantité de bois (les arbres poussent), une certaine quantité de poissons (ils se reproduisent), et elle produit une certaine quantité d'eau grâce au cycle naturel de la pluie. Si vous coupez un arbre, un autre peut pousser à sa place en quelques années. Le soleil et le vent sont des ressources renouvelables à l'infini ; utiliser la lumière du soleil pour faire de l'électricité n'empêchera pas le soleil de briller le lendemain. Mais attention, ces ressources ont une limite. Si vous pêchez 100 poissons dans un fleuve, mais qu'il ne naît que 50 poissons par an pour les remplacer, le lac finira par se vider. Une ressource renouvelable ne l'est que si on ne la consomme pas plus vite qu'elle ne se régénère. A l'inverse, les ressources non renouvelables (comme le pétrole ou le charbon) sont comme de l'argent en poche, une fois qu'on a tout dépensé, il n'y en a plus. Il faut des millions d'années pour que la TERRE en fabrique à nouveau.

Maintenant que nous comprenons le salaire de la TERRE, le concept du Jour du Dépassement devient très facile à saisir. Imaginez qu'au 1er janvier de chaque année, la Terre verse sur un compte en banque tout son "salaire" écologique de l'année (tout ce qu'elle peut produire et absorber comme pollution en 365 jours). De janvier à juillet, l'humanité vit sur ce salaire. Nous consommons l'eau, le bois, la nourriture et nous émettons du dioxyde de carbone (CO2) que les forêts peuvent absorber. Tout va bien, sauf que le 22 juillet est le jour précis où le compte en banque tombe à zéro. Nous avons dépensé tout le salaire annuel de la TERRE en seulement 7 mois. D'août à décembre, quand on n'a plus d'argent mais qu'on continue à dépenser ; on passe "à découvert" et on pioche dans ses économies. Pour la planète, vivre à découvert signifie que nous commençons à détruire les ressources du magasin. Nous abattons des arbres qui n'auront pas le temps de repousser, nous vidons les océans de leurs poissons, et nous rejetons des fumées que la nature ne peut plus nettoyer, ce qui provoque le déclenchement de la planète.

Cependant, cette vente bancaire est une moyenne mondiale qui cache d'immenses inégalités. Si l'on calcule ce budget pays par pays, le calendrier des bascules montre un grand écart planétaire :

- Qatar : 4 février (le plus précoce)

États-Unis : 14 mars

- France : 24 avril

- Chine : 27 mai

- Sénégal : 12 décembre

Comme le montre ce calendrier, le jour du dépassement national du Sénégal en 2026 suit une tendance radicalement différente de celle des pays industrialisés. Il reflète une empreinte écologique par habitant beaucoup plus modérée, bien que les défis environnementaux locaux (gestion des déchets, assainissement urbain, pression sur la pêche) s'intensifient de jour en jour.

Si les modèles de consommation nationaux évoluent lentement, l'histoire récente a prouvé que des événements exceptionnels pouvaient bousculer temporairement cet indicateur. C'est ce qu'a mis en lumière la période du Covid-19. La pandémie a provoqué un phénomène unique ; pour la première fois depuis des décennies, le jour du dépassement a connu un recul massif et soudain. En 2020, sous l'effet des confinements mondiaux et de l'arrêt brutal d'une grande partie des industries, la date mondiale a reculé de trois semaines par rapport à l'année précédente :

- 2019 : 29 juillet,

- 2020 : 22 août (Année Covid),

- 2021 : 29 juillet, retour au niveau pré-crise. Pourquoi un tel recul ?

Selon Global Footprint Network, ce décalage historique de 24 jours s'explique principalement par deux facteurs majeurs combinés :

- la chute de l'empreinte carbone (-14,5 %) avec la réduction drastique du trafic aérien, du transport routier et de la production industrielle a mécaniquement fait diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

- le ralentissement de l'exploitation forestière (-8,4 %) dû à la chute de la demande en bois et en papier pendant les premiers mois de la pandémie.

Les scientifiques du Global Footprint Network ont ​​souligné que ce recul, bien que spectaculaire, n'était pas une victoire écologique car il était subi et non planifié. Dès 2021, la date est revenu exactement au même niveau qu'en 2019 (29 juillet), montrant que les structures de consommation n'avaient pas fondamentalement changé. Cette période a néanmoins prouvé qu'un changement rapide des modes de vie peut avoir un impact immédiat sur la capacité de régénération de la planète. L'enjeu actuel est de reproduire ce recul par des politiques de transition choisies, plutôt que par des crises sanitaires ou économiques.

La parenthèse du Covid-19 nous a laissé une certitude ; l'humanité est tout à fait capable de réduire sa pression sur la nature à une vitesse spectaculaire. Tout l'enjeu des prochaines années est d'arrêter de subir les crises pour enfin planifier notre transition. Faire reculer le Jour du Dépassement n'est pas une utopie, c'est un choix de gestion de notre budget commun qui ; selon Global Footprint Network ; repose sur plusieurs mesures concrètes :

- décarboner massivement notre énergie en divisant par deux les émissions mondiales de gaz à effet de serre (utilisation du solaire, de l'éolien, ou des énergies de transition comme le gaz naturel à la place du pétrole et du charbon) permettre à elle seule de faire reculer le jour du dépassement de 93 jours.

- transformer nos systèmes alimentaires en incluant de moitié le gaspillage alimentaire mondial, privilégier une agriculture locale moins gourmande en eau et stopper la déforestation liée à l'élevage nous ferions gagner 13 jours supplémentaires sur le calendrier.

- valoriser les déchets et assainir nos villes en intégrant les principes de l'économie circulaire (réutiliser, recycler, transformer les déchets en ressources) et mettre en place des systèmes d'assainissement performants protège directement la fertilité des sols et la protection des eaux souterraines, améliorant ainsi la biocapacité de nos territoires.

- renforcer la conformité environnementale en s'assurant que le développement économique ne se fait pas aux dépens du renouvellement des ressources locales.

Si certains pays développés portent la responsabilité historique de mener ces grands chantiers de décarbonation, des pays comme le nôtre ont un tout autre défi à relever ; sanctuariser et protéger leur équilibre écologique actuel. En investissant aujourd'hui dans la transition énergétique et la gestion durable de ses sols et eaux, le Sénégal prouve qu'il est possible de concilier développement et respect de notre BANQUE ECOLOGIQUE. Il est temps de réapprendre à vivre selon les moyens de la seule planète que nous partageons.