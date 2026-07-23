Du village à la ville, avant, pour certains, d'aller jusqu'à la frontière : une même trajectoire migratoire, que seule une gouvernance de proximité permet d'appréhender dans sa continuité.

Dans une précédente contribution consacrée à l'Acte 4 de la décentralisation et à la territorialisation des politiques publiques dans le contexte de la Vision Sénégal 2050, nous soutenions que le développement devait être pensé à partir des territoires. Cette réforme ambitionne de rapprocher davantage l'action publique des réalités locales et de faire des territoires les véritables moteurs du développement national.

Les dynamiques migratoires illustrent aujourd'hui avec force pourquoi cette territorialisation n'est plus une option, mais une nécessité. Comprendre les migrations, c'est d'abord comprendre les territoires qui les produisent, les quartiers qui les accueillent et les trajectoires sociales qu'elles façonnent.

Au Sénégal, lorsqu'on évoque la migration, le débat public se concentre presque exclusivement sur les départs vers l'étranger, les pirogues et les drames en mer. L'actualité récente en offre une illustration continue : dans le week-end du 18 au 19 juillet, les gardes-côtes mauritaniens sont intervenus lors de deux opérations distinctes au large de Nouadhibou, secourant 216 personnes tandis que près de 120 migrants restaient portés disparus ( l'une des pirogues, partie de Banjul en Gambie , avait dérivé plusieurs semaines en haute mer ).

Ce drame fait écho à un épisode survenu en janvier de la même année : au lendemain d'un naufrage qui avait coûté la vie à plus de trente personnes dans la nuit du Nouvel An, les autorités gambiennes avaient intercepté en quelques jours plus de 780 candidats à l'émigration, parmi lesquels 233 ressortissants sénégalais. Plus rarement, le débat s'intéresse à la première étape de ce parcours : celle qui conduit chaque année des milliers de Sénégalais à quitter leur village pour rejoindre Dakar et sa périphérie à la recherche d'un emploi, d'une formation ou de meilleures conditions de vie.

Pourtant, cette migration interne n'est pas un phénomène distinct de la migration irrégulière. Pour une partie de la jeunesse, elle en constitue souvent le prélude. Lorsque l'insertion en ville échoue, que l'emploi se fait attendre, que les conditions de logement demeurent précaires et que l'espoir s'amenuise, certains envisagent une seconde migration, plus risquée, vers l'extérieur.

Il existe ainsi une continuité entre les mobilités internes et internationales que les politiques publiques continuent, pour l'essentiel, de traiter séparément. Penser l'une sans l'autre revient à ignorer la réalité des parcours migratoires. Et sur ce parcours, du village au quartier d'accueil, puis parfois jusqu'à la frontière, un même acteur est présent sans avoir jamais été pleinement associé aux politiques publiques : le délégué de quartier.

La lutte contre la migration irrégulière n'est pourtant pas un domaine négligé par l'État sénégalais. Le Comité interministériel de Lutte contre la Migration irrégulière (CILMI), placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, a élaboré une Stratégie nationale de Lutte contre la Migration irrégulière (SNLMI), validée en juillet 2023 et désormais arrimée à la Vision Sénégal 2050.

Cette stratégie s'appuie sur un dispositif territorial comprenant des comités régionaux et départementaux chargés de rapprocher la politique nationale des réalités locales. L'ambition affichée est de territorialiser la lutte contre la migration irrégulière en associant davantage les collectivités territoriales.

Mais cette architecture présente une limite majeure : elle s'arrête avant d'atteindre le quartier.

Or c'est précisément dans les quartiers que se manifestent les premiers signaux d'alerte : décrochage scolaire, chômage des jeunes, précarité sociale, difficultés d'intégration, perte de repères et désespoir progressif de certaines familles.

Aucun texte ne prévoit pourtant une place institutionnelle pour le délégué de quartier au sein de ces mécanismes, alors qu'il est souvent le témoin direct de ces réalités et l'interlocuteur naturel des populations concernées.

Cette migration interne résulte principalement des profondes disparités de développement entre les territoires. La concentration des activités économiques, des services publics et des opportunités dans le pôle de Dakar continue d'exercer une forte attraction sur les populations des régions de l'intérieur. Les données de l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (RGPH-5, 2023) montrent que la région de Dakar concentre près de 22 % de la population nationale sur seulement 0,28 % du territoire, tandis que les régions de Dakar, Thiès et Diourbel regroupent à elles seules près de 45 % de la population du pays.

Cette situation traduit un déséquilibre territorial qui alimente durablement les flux migratoires internes. Tant que les pôles territoriaux prévus dans le cadre de l'Acte 4 ne produiront pas d'effets tangibles sur l'emploi, l'investissement, les infrastructures et les services publics dans les régions de départ, cette pression migratoire demeurera une réalité structurelle.

Dans les communes de la grande banlieue dakaroise ( Guédiawaye, Pikine, Thiaroye, Yeumbeul, Malika, Keur Massar et bien d'autres ), cette croissance démographique dépasse largement les capacités d'adaptation des infrastructures existantes. Les écoles se retrouvent rapidement saturées, les structures sanitaires fonctionnent sous forte pression, les besoins en logements, en assainissement et en mobilité explosent, tandis que l'habitat spontané progresse plus vite que les opérations d'aménagement.

Le quartier devient alors le lieu où s'expriment les conséquences concrètes de ces déséquilibres territoriaux. Bien avant que ces difficultés ne remontent aux institutions, elles sont vécues quotidiennement par les habitants.

Cette réalité conduit à une évidence : le quartier constitue le premier niveau pertinent d'une gouvernance efficace des mobilités.

C'est au quartier que s'observent les nouvelles installations de populations, les difficultés d'intégration, les tensions liées à la pression foncière, les besoins en services publics et les premières manifestations de la précarité.

Autrement dit, les migrations deviennent d'abord une réalité territoriale avant d'être une question administrative ou sécuritaire.

Dans cet espace de proximité, le délégué de quartier occupe une position singulière. Sa connaissance des familles, sa présence quotidienne sur le terrain et sa proximité avec les populations lui permettent d'appréhender des réalités qui échappent souvent aux dispositifs institutionnels plus éloignés.

Son rôle dépasse largement la simple représentation administrative du quartier. Il exerce, de fait, plusieurs missions essentielles.

La première est une mission de veille territoriale. Par sa connaissance du terrain, il observe les évolutions démographiques, les mouvements de populations et les transformations sociales qui affectent progressivement son quartier.

La deuxième consiste à favoriser l'intégration sociale des nouveaux habitants. En facilitant le dialogue entre anciens et nouveaux résidents, il contribue à préserver la cohésion communautaire et à prévenir les tensions qui peuvent naître dans des espaces soumis à une forte croissance démographique.

La troisième mission relève de l'information et de l'orientation. De nombreuses familles ignorent encore les dispositifs existants en matière de formation, d'insertion professionnelle, d'accompagnement social ou d'appui à l'entrepreneuriat. Le délégué peut utilement jouer un rôle d'interface entre ces dispositifs et les populations.

La quatrième mission concerne la sensibilisation de proximité. Sans exercer de fonction de contrôle ni de police, il peut contribuer à informer les jeunes et leurs familles sur les risques liés à la migration irrégulière, tout en valorisant les alternatives offertes par les politiques publiques et les initiatives locales.

Enfin, la cinquième mission consiste à assurer une remontée régulière des besoins du quartier vers les autorités compétentes : besoins en équipements scolaires, en structures sanitaires, en assainissement, en sécurité ou encore en infrastructures communautaires. Cette fonction d'alerte constitue un maillon essentiel de toute politique publique réellement territorialisée.

Les cinq missions précédentes ne s'exercent pas de manière isolée. Elles traduisent une même responsabilité de proximité qui accompagne les populations tout au long de leur parcours migratoire, depuis leur installation dans un quartier jusqu'aux difficultés d'insertion qui peuvent, dans certains cas, conduire à envisager une migration irrégulière.

Cette continuité constitue précisément l'apport du délégué de quartier à la territorialisation des politiques publiques. Elle montre que les migrations ne peuvent être efficacement appréhendées si les politiques publiques demeurent cloisonnées entre migration interne et migration internationale.

Une approche intégrée des mobilités permettrait au contraire de mieux comprendre les trajectoires des populations, d'agir plus tôt sur les facteurs de vulnérabilité et de renforcer la coordination entre les institutions, les collectivités territoriales et les acteurs de proximité.

Le quartier s'affirme ainsi comme l'espace central d'observation, de prévention, de médiation et d'accompagnement des dynamiques migratoires.

Dans cette perspective, la territorialisation des politiques publiques ne peut pleinement atteindre ses objectifs sans une meilleure reconnaissance des acteurs de proximité.

Le délégué de quartier n'est pas un acteur périphérique de cette gouvernance. Il est un observateur privilégié des transformations territoriales, un médiateur social, un facilitateur de l'intégration des populations et un relais indispensable entre les citoyens, les collectivités territoriales et l'État.

Si l'Acte 4 ambitionne réellement de rapprocher les politiques publiques des territoires et des populations, alors la place du délégué de quartier mérite d'être pleinement repensée. Non pas comme une fonction informelle exercée en marge des institutions, mais comme un maillon reconnu de la gouvernance territoriale.

Concrètement, cette reconnaissance pourrait prendre la forme d'une intégration formelle des délégués de quartier au sein des comités départementaux du CILMI, avec pour mandat spécifique la remontée régulière des signaux de vulnérabilité identifiés à l'échelle du quartier. Un canal structuré ( fiche de veille territoriale ou point mensuel avec les autorités communales ), permettrait de transformer une connaissance de terrain aujourd'hui informelle en donnée exploitable pour la politique nationale de lutte contre la migration irrégulière.

Car les politiques migratoires les plus efficaces ne commencent ni aux frontières ni dans les salles de réunion. Elles commencent là où les dynamiques migratoires prennent forme : dans les territoires, au sein des communautés, et d'abord dans les quartiers.