Le Collectif pour le renouveau du jeu de dames exige la démission du président de la Fédération sénégalaise de jeu de dames (FSJD), Adama Guèye. Selon son porte-parole Dr Abdou Guèye, le bilan de l’actuelle équipe fédérale est un échec total.

Le Collectif pour le renouveau du jeu de dames ne veut plus d’Adama Guèye à la tête de la Fédération sénégalaise de jeu de dames (FSJD). Porte-parole dudit collectif, Dr Abdou Guèye a jugé le bilan de l’actuel président comme un échec total, dans une contribution parvenue à ‘’EnQuête’’.

Concernant les compétitions nationales, Dr Guèye a estimé que la fédération a failli à sa mission. ‘’De 2015 à 2023, seulement trois championnats nationaux ont été organisés, alors que les textes prévoient l’organisation annuelle de cet évènement majeur dans l’animation de la vie de notre discipline. Tous les pays africains et européens ont fini d’organiser leur championnat national pour l’année 2023, sauf le Sénégal et comme d’habitude’’.

Pendant ce temps, peste-t-il, le président ‘’présente un budget au ministère des Sports demandant presque 9 millions de francs pour l’accompagnement d’un joueur au Championnat mondial de jeu de dames a Curaçao, comme il a fait en mai dernier pour Drancy’’. Des instances comme la ligue de Dakar sont restées non fonctionnelles, a-t-il renseigné.

Selon lui, la ligue de Dakar ‘’n’existait plus depuis 2017’’ et ‘’il a fallu le concours de compétences externes pour forcer la main à la fédération et procéder ainsi à sa réinstallation en août 2023 sans aucune contribution’’ de la part du président.

Le collectif a reproché au président de la Fédération de jeu de dames sa gestion solitaire et népotiste. Selon ces damistes, Adama Guèye ne tient des assemblées générales ‘’que pour des raisons électives, c’est-à-dire tous les quatre ans’’ et non de façon annuelle comme le prévoient les textes. ‘’Vous n’êtes jamais accompagnés quand il s’agit de se rendre au ministère d’où vous prenez des fonds. Tout président de football, basket, échecs se présente au ministère en équipe.

C’est ça une fédération, accompagné de son directeur technique, son trésorier général ou autre membre’’, ont-il fustigé. Le président de la FSJD, ont-ils dénoncé, aurait ‘’fermé’’ ses portes aux joueurs de dames, procédant à du copinage en envoyant dans les compétitions internationales des damistes de son choix. ‘’Il y a seulement trois mois, lors du tournoi de Drancy en France, le ministère a sorti des millions et, de manière arbitraire, comme toujours, vous avez emmené avec vous-même d’anciens amis pour vous balader à Paris avec l’argent du contribuable, les joueurs de dames laissés derrière. Vous avez ramené comme résultat des placements à la 46e et 47e place d’un tournoi remporté par un enfant âgé de 10 ans’’.

Le Collectif pour le renouveau du jeu de dames a surtout dénoncé la gestion gabégique et opaque des ressources financières. ‘’L’utilisation des 5 000 000 de fonds Covid-19 alloués par le président de la République nous laisse sur notre faim, car selon vos explications, la somme de 2 050 000 F a été remise aux 82 clubs recensés par vos soins, d’où un reliquat de 2 950 000 F. Nous n’avons, à ce jour, reçu aucune explication plausible quant à l’utilisation de ce reliquat’’.

Par ailleurs, le collectif s’indigne des agissements du président de la FSJD battant ‘’le record d’apparitions sur télés, radios et journaux’’ pour ‘’propager des insanités’’.

Selon ce collectif, Adama Guèye devrait tout bonnement quitter la présidence de la fédération. ‘’Le collectif vous demande de démissionner et en porte garant le ministère des Sports et tous les Sénégalais bon teint’’. Et ils comptent bien user de tous les moyens pour obtenir gain de cause. Déjà, ont-ils informé, ‘’une pétition portant sur l’utilisation des fonds Covid est portée auprès du procureur de la République’’.