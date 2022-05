C’est à la citadelle du silence que Pape Sana Diallo va célébrer l’Aïd el-Fitr. L’agent de voyages a été condamné, hier, à 6 mois de prison dont 2 mois ferme pour escroquerie. Sa victime, une étudiante qui comptait poursuivre son Master en France, évalue le montant de son préjudice à 2 millions 400 mille francs CFA.

C’est avec la gorge nouée qu’Astou Ndoye a expliqué, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, comment elle s’est fait gruger par Pape Sana Diallo. La jeune dame, étudiante de son état, avait fait recours à l’agence de voyages où bosse ce dernier, pour poursuivre ses études en France. C’est dans ces circonstances qu’elle lui a remis la somme de 2 millions 400 mille francs CFA, espérant faire son Master dans ce pays. A en croire la plaignante, le prévenu lui a fait croire qu’il lui a trouvé une école et qu’elle devait commencer les cours en janvier 2020. Alors qu’elle était en pleins préparatifs pour son voyage, Pape Sana l’a informée que son dessein d’aller en France n’était plus possible, à cause du coronavirus qui frappait de plein fouet son futur pays d’accueil.

Ce qui n’a pas empêché la jeune dame de patienter, car ne doutant pas de la bonne foi du comparant. Mais au bout de quelque temps, la méfiance commençait à prendre place chez l’étudiante.

En effet, renseigne-t-elle, elle a constaté que les gens continuaient à voyager, malgré la pandémie qui sévissait partout dans le monde. C’est sur ces entrefaites, dit-elle, qu’elle a réclamé ses sous. ‘’Pour recouvrer mes fonds, j’ai dû faire le pied de grue. Chaque jour, je quittais Thiès pour venir à Dakar. Parfois, je restais chez lui jusqu’à 21 h’’, a-t-elle relaté.

Et comme un malheur ne vient pas seul, Astou s’est retrouvée confrontée au refus de l’université, en ce qui concerne son inscription pour le Master. ‘’Lorsque je suis allée pour faire mon Master, l'université a refusé de me prendre, arguant que je ne pouvais pas justifier les trois années que je suis restée sans aller m’inscrire’’, s’est désolée la plaignante qui réclame le remboursement intégral de son argent. Ce, après avoir refusé de prendre la somme de 300 mille francs CFA que lui a proposé la famille du prévenu.

D’ailleurs, ce dernier précise que c’est un contrat de prestation qui le lie à la partie civile. D’après lui, leur close ne mentionne aucun remboursement en cas d’échec du procédé. Sur la destination de l’argent qu’il reconnaît avoir encaissé, il a déclaré, tout doucement, l’avoir utilisé à d’autres fins.

Requérant à charge, le maître des poursuites trouve que la place du prévenu est à la citadelle du silence. Selon le substitut du procureur de la République, Pape Sana Diallo est atteint et convaincu des faits qui lui sont reprochés. A cet effet, il a requis 2 ans de prison dont 6 mois ferme contre lui.

Le tribunal, qui n’a pas accédé à la demande de l’avocat de la défense qui sollicitait une application bienveillante de la loi pénale, a condamné le prévenu à 6 mois de prison dont 2 mois ferme. En sus de sa peine, il doit allouer à la plaignante Astou Ndoye la somme de 2 millions 500 mille francs CFA.