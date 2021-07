Pour le délit d’escroquerie, El Hadj Mamadou Dioum traduit en justice son ex-épouse Aissatou Tall et la sœur de celle-ci, Kiné Tall. A la suite de la partie civile qui a réclamé 250 millions de francs CFA, la défense, qui dénonce une procédure abusive, demande, à titre conventionnelle, 500 millions de francs CFA.

Divorcés et parents de quatre enfants, El Hadj Mamadou Dioum et son épouse Aissatou Tall soldent leurs comptes à la barre de la Chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar. El Hadj Mamadou Dioum reproche à son ex-femme et à la sœur de celle-ci les délits d’escroquerie portant sur un immeuble. Sur les faits, le plaignant explique qu’il s’est marié avec Aissatou Tall en 2002, sous le régime de la communauté de biens, aux USA. En 2005, ils décident d’acquérir une maison aux HLM. Mais le requérant déclare qu’en 2012, il découvre que par des manœuvres frauduleuses, son ex -épouse a muté son nom sur les papiers de la maison, avec la complicité de sa sœur Kiné Tall.

En effet, il renseigne que cette dernière, qui était leur mandante, a déclaré devant le notaire que sa sœur s’est mariée sous le régime de la séparation des biens.

Face aux juges, Kiné Tall conteste le fait de complicité d’escroquerie qui pèse sur elle. ‘’Je n’ai pas reçu le moindre sou d’El Hadj Mamadou Dioum. Quand il a épousé ma sœur, il était fauché. On l’a toujours aidé. De son vivant, ma mère m’a envoyée chez le notaire pour muter la maison qu’elle avait achetée aux HLM, au nom de ma petite sœur Aissatou Tall’’, s’est-elle défendue.

Poursuivie pour escroquerie, Aissatou Tall adopte le même système de défense. Corroborant les dires de sa sœur, elle affirme qu’elle ne lui a jamais envoyé de l’argent pour l’achat d’une maison. A l’en croire, la maison objet du litige est un R+2. ‘’Ma mère était une riche commerçante. En tant que sa cadette, elle me l’a offerte. D’ailleurs, je l’ai vendue à 70 millions de francs CFA’’, fulmine-t-elle. Très remontée contre son ex-mari, elle renseigne que celui-ci a commis le délit de bigamie et cherche à la discréditer.

Malgré leurs dénégations, Me Ndoumbé Wone, avocate du plaignant, reste convaincue que la culpabilité des prévenues ne souffre d’aucun doute. ‘’En partant chez le notaire, Kiné Tall soutient que sa sœur s’est mariée sous le régime de la séparation de biens, alors qu’elle n’ignorait pas qu’ils se sont mariés sous le régime de la communauté de biens’’, a plaidé la robe noire qui, pour dédommager son client, a réclamé la somme de 250 millions de francs CFA.

Le parquet ayant requis l’application de la loi, Me Ousseynou Ngom de la défense a, lui, sollicité la relaxe de ses clientes. ‘’Dans ce dossier, on a voulu régler des comptes en utilisant le levier du tribunal. Ma cliente Aissatou Tall réside aux USA ; elle est venue spécialement pour cette audience’’, souligne Me Ngom. A titre de demande conventionnelle, il a réclamé pour le compte de ses clientes la somme de 250 millions de francs CFA.

L’affaire mise en délibéré, le tribunal rendra sa décision le 16 septembre prochain.