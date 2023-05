Une grande mobilisation est prévue, le 3 juin prochain, à la place de la Nation. Ce n’est pas l’opposition qui l’organise. C’est une initiative de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) dénommée ‘’Rassemblement pour la République’’. Elle compte magnifier et défendre la république, l'État de droit et la démocratie.

La mobilisation qu’organise la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) se tiendra le 3 juin, à la place de la Nation, lieu privilégié de l’opposition sénégalaise pour tenir des manifestations. Les ténors Amadou Ba, Seydou Guèye, Me Amadou Sall, Pape Malick Diop, Farba Ngom et Cie ont effectué le déplacement, hier, au siège du parti pour annoncer un vaste ‘’Rassemblement pour la République (2R)’’ dont le but est d’illustrer, magnifier et défendre la République, l'État de droit et la démocratie.

Seydou Guèye de déclarer : ‘’Nous allons ainsi célébrer les principes de la République et porter encore plus haut la grandeur de la Nation sénégalaise une et indivisible. Nous y appelons toutes les forces vives de la Nation, tous les républicains et démocrates du Sénégal. Ce rassemblement est donc celui de la République, celui de la démocratie, celui du peuple sénégalais imbu des valeurs de solidarité et de paix, celui de la sécurité et de la stabilité.’’

Le Sénégal est actuellement troublé par des scènes de violence et de casse. Ainsi, ‘’en ces moments où des groupuscules extrémistes violents tentent de semer le trouble, de saper l'unité nationale, de violer les règles démocratiques et de remettre en cause nos acquis socioéconomiques, BBY réitère son soutien à l'État du Sénégal dans ses missions régaliennes de défense des institutions de la République et les règles démocratiques. Ses membres condamnent les actes de violence ‘’inacceptables de ces groupuscules’’.

Dans le même ordre d'idées, ils expriment leur solidarité à leurs camarades et aux Sénégalais qui en ont été victimes. ‘’Nous réitérons notre appel solennel à toutes les forces républicaines et démocratiques à venir massivement exprimer leur option pour les valeurs de la République’’, invite Seydou Guèye.

Ainsi, BBY, ‘’solidaire de toutes les forces vives de la Nation'', fait ainsi sien l’appel au dialogue national du chef de l'État, le président Macky Sall. ''Nous saluons sa démarche novatrice de bâtisseur de consensus pour que la démocratie ne soit pas uniquement un champ de confrontations'', indique M. Guèye. Pour ''attester de la cohérence et de la constance'' de cette démarche que dès son accession à la magistrature suprême le chef de l'État a érigé la concertation et la consultation au rang de principes de gouvernance, Seydou Guèye et ses camarades citent : les assises de l'éducation nationale et les concertations sur l'enseignement supérieur, les concertations sur l'acte 3 de la décentralisation, sur la santé, sur l'Administration, sur la gestion du gaz et du pétrole, le référendum de 2016, en sus de la Conférence sociale et des deux éditions de la Journée du dialogue national en 2016 et en 2019.

Pour eux, toutes ces concertations traduisent une option stratégique de gouvernance inclusive qui est un aspect essentiel de toute République démocratique.

Ils rappellent que BBY a été créée, il y a 11 ans, pour ''défendre la République, l'État de droit et la démocratie, et engager notre pays sur les sentiers de l'émergence et du développement''. ''C'est au nom de ces principes que nous avons bénéficié de la confiance renouvelée du peuple sénégalais. Toute notre action est guidée par ces principes qui constituent le socle du vivre-ensemble. C'est la raison pour laquelle nous défendons l'intégrité des institutions et des règles démocratiques pour un jeu politique apaisé'', disent-ils.

Ils mettent ainsi en garde ceux qu'ils appellent ''les partisans de la violence et du chaos''. D'après les membres de BBY, le Sénégal a construit, pas à pas et méthodiquement un modèle démocratique qu'il faut préserver et sans cesse améliorer pour le léguer aux générations futures.