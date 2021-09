Le Collectif des prestataires de Wari a déposé une plainte contre Kabirou Mbodji. Ces prestataires, au nombre de 2 800, réclament la somme de 2 milliards de francs CFA à ce dernier. Cette plainte constituant leur second plan d’action, ils annoncent la saisine d’autres institutions financières pour rentrer dans leurs fonds.

Déterminés à recouvrer les 2 milliards F CFA que leur doit Kabirou Mbodji, le Collectif des prestataires de Wari dépose une plainte sur la table du procureur de la République Serigne Bassirou Guèye. Après avoir suivi tout le processus normal pour recouvrer leur argent, ledit collectif a tenu un point de presse devant le palais de Justice de Dakar, hier.

Selon El Hadj Diallo, représentant des prestataires de Wari, cette plainte constitue la deuxième phase de leur plan d’action. En effet, selon lui, lors de la première phase, ils ont essayé de rencontrer la direction de Wari, mais leur tentative est restée infructueuse. ‘’La direction ne veut ni recevoir nos courriers encore moins nous recevoir en personne. Ce qui constitue une violation flagrante des conditions de vente que la structure avait établies’’, a-t-il dénoncé.

Sans ignorer les périodes troubles que traverse Wari, El Hadj Diallo reproche au groupe Wari d’avoir violé les conditions établies avec les prestataires qui disent clairement, en son article 16 et 20 que le compte de tout prestataire devait être récupérable à tout moment. En effet, il renseigne qu’aucun lien de subordination ne les lie à Wari. ‘’Nous, en tant que prestataires de Wari, ces difficultés-là et leurs origines ne nous regardent pas. Parce que nous ne sommes que des prestataires de Wari. Nous ne sommes ni des actionnaires encore moins des travailleurs. Il n’y a aucun lien de subordination entre Wari et nous’’, a-t-il informé.

El Hadj Diallo révèle également qu’en tant que prestataires, ils utilisent leurs propres moyens financiers. A en croire M. Diallo, Wari prélève ensuite des commissions qu’il retenait à la source. ‘’Donc, tout ce qui restait au niveau de nos comptes nous appartient. Malheureusement, aujourd’hui, on rencontre des difficultés pour récupérer cet argent-là. Encore une autre violation par rapport aux conditions que Wari avait fixées’’, renseigne-t-il.

Loin d’en rester là avec Kabirou Mbodji qu’ils désignent comme étant à l’origine de cette situation, El Hadj Diallo et ses camarades annoncent un troisième plan d’action. Ils informent qu’ils comptent saisir la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, le ministre chargé des Finances et l’Union économique, monétaire ouest-africaine.

S’agissant de la plainte qu’ils menacent de déposer devant les juridictions françaises, le représentant du collectif précise : ‘’A ce niveau, nous allons réclamer notre dû, mais également une réparation du préjudice que nous avons subi, qui tourne autour de 2 milliards F CFA pour plus de 2 800 prestataires sénégalais et plus de 18 000 à travers le continent africain.’’