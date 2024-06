L’aventure entre Amara Traoré et la Linguère de Saint-Louis est terminée. L’ancien sélectionneur national des Lions a démissionné de son poste de président, ce week-end.

Le président de la Linguère de Saint-Louis, Amara Traoré, n’a pas terminé son second mandat de quatre ans. Il a jeté l'éponge à mi-parcours. Il a rendu publique sa démission par un communiqué via les réseaux sociaux.

“Après six années de dur labeur à relever des défis et à m’investir dans la formation des jeunes de ma ville, il est temps pour moi de vous adresser ces mots de remerciement et d'adieu en tant que président de notre cher club”, lit-on dans le communiqué.

Sans avancer sur les réels motifs de son départ à la tête de l’équipe fanion du Nord, l’ancien sélectionneur national rappelle qu’il reste toujours à la disposition de Saint-Louis et du club. “Je me suis toujours engagé à être le garant de l'héritage des Samba Linguère. Ce n'est qu'un au revoir, car je resterai toujours un fervent supporter de notre chère Linguère”, a écrit Amara Traoré.

Comme pour rassurer les membres du comité exécutif, les entraîneurs, les joueurs, les supporters et les sympathisants, le président démissionnaire soutient qu’un repreneur est déjà disponible. “Afin de continuer le développement de notre club, un digne fils légitime, passionné et engagé, est prêt à tenir le flambeau pour que la Linguère de Saint-Louis puisse atteindre les plus hauts sommets du football africain”, a déclaré Amara via la note.

Il faut signaler que pendant les six ans passés à la présidence de la Linguère, le club nordiste n'a pas joué les grands rôles dans le championnat national professionnel. À l’issue de cette saison 2023-2024, l’équipe saint-louisienne a terminé à la 9e place, avec 31 pts. Après deux années en Ligue 2, la Linguère n'a fait que se battre pour son maintien en Ligue 1 depuis quatre ans. Pire, chaque année, la formation nordiste se vide de ses meilleurs éléments, faute de moyens pour les retenir. En début d’année déjà, Amara Traoré tirait la sonnette d’alarme sur les difficultés financières du club. ‘’Quand on vous confie quelque chose, il faut s'arrêter souvent pour rendre compte de la situation. Aujourd'hui, en tant que personne morale du club, je veux alerter sur la situation financière de la Linguère avant qu'il ne soit trop tard’’, prévenait-il.

Il semble que les tensions de trésorerie aient raison de l’ancien international sénégalais.

IBRAHIMA BOCAR SENE (SAINT-LOUIS)