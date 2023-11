Le président de la coalition Taxawu Sénégal et candidat à l’élection présidentielle, Khalifa Ababacar Sall, s’est prononcé, ce samedi, sur son programme électoral. Il prône la reconstruction pour faire du Sénégal un pays développé ces cinq prochaines années.

L’Assemblée générale de l'Amicale des anciens des mouvements des jeunesses, étudiants, pionniers et arabisants socialistes s’est tenue samedi dernier en présence du leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Ababacar Sall ainsi que de cadres, sympathisants et alliés de la coalition. Un moment de retrouvailles pour les anciens socialistes pour fidéliser leur compagnonnage, tout en investissant l’ex-maire de Dakar candidat pour les joutes présidentielles de 2024.

Le président Alioune Dia ainsi que les membres de l’amicale estiment que Khalifa Sall demeure la seule alternative possible pour sauver l’héritage socialiste. A leurs yeux, c’est le candidat idéal pour bâtir ‘’un nouveau contrat social autour de l’humain’’ qui était, d’ailleurs, le thème de l’assemblée générale.

Pour sa part, Khalifa Sall a levé un coin de son programme qu’il veut articuler autour de la reconstruction avec la réconciliation et l’unité de la nation. ‘’Il faut que les gens comprennent que le Sénégal est notre priorité et moi, je suis très bien placé pour le diriger.

Nous proposons une nation réconciliée, rassemblée, une nation de paix où chaque citoyen jouera sa participation. Nous voulons reconstruire un État respectueux, respectable, mais respecté. Faire en sorte que le Sénégal que nous voulons reconstruire soit un pays du consommer local et de l’autosuffisance alimentaire. La population, l’eau et la terre seront la trame de notre politique. Si nous faisons le nécessaire, on avancera. Aujourd’hui, notre pays est celui de toutes les possibilités. Nous avons un spectre démographique avec la jeunesse. Que les jeunes nous fassent confiance et qu’ils puissent rester et travailler ici’’, dit-il.

‘’Quand je serai président, poursuit-il, je ferai en sorte que ce pays se développe ces cinq prochaines années. Je suis la synthèse des régimes qui se sont succédé. Nous allons reconstruire ce pays avec l’agriculture et l’industrialisation. Que les Sénégalais sachent que c’est le moment de la reconstruction et qu’ils comprennent que nous avons l’expérience et l’expertise de faire du Sénégal un havre de paix et de développement intégré’’.

Le leader de Taxawu Sénégal a aussi profité de l’occasion pour dénoncer et compatir avec les détenus politiques. Dans ce sillage, il exige la libération du maire de Thiaroye-sur-Mer et avocat El Mamadou Ndiaye.

Pour accompagner et soutenir leur candidat, les femmes d’And Demb ak Tey lui ont remis une somme de cinq millions pour la caution présidentielle.

NDEYE KHOUDIA DIENG (STAGIAIRE)