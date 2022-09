‘’Vous avez réalisé et satisfait une vieille doléance qui tenait à cœur le khalife général des mourides et le chef de l'État. Vous vous êtes bien acquittés de votre mission et c'est une œuvre qui sera rétribuée. C’est le boulevard 30 m, le plus grand de la cité religieuse. Ce n’était pas évident, mais vous avez pu le faire. Soyez-en remerciés. Je ne perds pas de vue aussi les autres travaux de modernisation de la ville qui ont été effectuées par votre programme’’, s’est réjoui le porte-parole du khalife général des mourides. Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre recevait une délégation du Promovilles.

Cette délégation, conduite par sa coordonnatrice générale Aissatou Diokhané Sow, a participé à la lutte contre les inondations en cours dans la capitale du mouridisme. Elle a remis des motopompes, du carburant et des tuyaux ainsi que des nattes pour venir en appui aux sinistrés. S’agissant du Magal, de l’eau potable et des bouilloires ont été aussi mises à la disposition de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre. S’exprimant sur les travaux déjà réalisés dans la cité religieuse, la coordonnatrice générale du Promovilles confie : ‘’L’axe routier de 13,5 km contribue grandement à la fluidité de la circulation à Touba. C'est une rocade sur un linéaire de 13,5 km qui a été éclairé et 21 points bas déjà assainis ou en cours d’assainissement. Ces travaux de voirie sont actuellement ouverts à la circulation et l'éclairage public est fonctionnel sur l'ensemble de cette rocade.’’

...D’après elle, ‘’en plus de la voirie que nous avons réalisée, il y a beaucoup de maisons de dignitaires où nous avons effectué des travaux d'aménagement, en faisant du pavage et de la plantation d'arbres, puisque ce sont des concessions qui reçoivent beaucoup d’événements religieux’’. D’ailleurs, en prélude au Magal, tous les points bas ont été traités et le pompage effectué sur l'ensemble de ces points bas où il n'y a plus d'eau stagnante. Le linéaire de 13 km qui traverse neuf quartiers, pour un coût global de 10 milliards F CFA a été fait.

Par ailleurs, informe Mme Sow, ‘’nous recevons constamment des expressions de besoins. À chaque fois que l'on en reçoit, on les enregistre dans note banque de données. Avec les partenaires techniques, financiers et le budget que nous recevons, nous pensons pouvoir les satisfaire. C’est pour vous dire que les perspectives sont importantes aussi bien pour Touba que pour les autres régions du pays’’. Au niveau du Promovilles, dans le cadre du programme ‘’Xewi Ndaw gni'' qui y est déroulé, ‘’nous réalisons beaucoup de pavages avec une grande intensité de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, nous avons 2 000 jeunes formés dans le programme Promovilles de manière globale. Ils sont souvent envoyés dans des localités d'intervention. Dans chaque localité, on privilégie la main-d'œuvre locale’’.