La protection sociale et la solidarité nationale sont deux concepts liés qui permettent à l'État d’assurer une justice et une équité sociales. Pour permettre aux élus locaux de s’approprier la loi d’orientation dans ce sens, la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN) a organisé, à Saly Portudal, un atelier de partage avec ces derniers.

Plusieurs maires et parlementaires sont en conclave à Saly Portudal, dans le cadre d’un atelier de partage de la loi d’orientation de la protection sociale organisé par la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN).

Selon le délégué général, ‘’l’objectif est de partager les grandes orientations dudit avant-projet de loi et de les valider ensemble, afin de faciliter le processus de son adoption dans une optique de recherche d’un consensus fort sur le cadre juridique de la protection sociale qui définit les rôles et responsabilités des acteurs du secteur’’.

En effet, selon Aminata Sow, cette session s’inscrit dans la dynamique déjà enclenchée depuis l’année dernière. ‘’L’avant-projet de loi d’orientation de la protection sociale qui nous réunit est le résultat d’un long processus qui a été participatif et itératif. En effet, l’atelier d’élaboration tenu en octobre 2022, était assorti d’une série de fortes recommandations, dont une large concertation sur le cadre juridique et réglementaire de la protection sociale’’ a renseigné le délégué général à la Protection sociale.

‘’Elle offre également une occasion à la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale d’entretenir les élus sur ses leviers d’intervention tels que le Programme national de bourses de sécurité familiale (PNBSF), le Registre national unique, mais aussi sur la Stratégie nationale de protection sociale (SNPS)’’, a soutenu la déléguée générale convaincue que l’absence d’un référentiel législatif a été une contrainte majeure du système de protection sociale sénégalais qui, outre son caractère inclusif, est marqué par une dispersion et une fragmentation des interventions.

‘’Toutefois, la loi d’orientation constitue une réponse aux défis de gouvernance et de financement de la protection sociale. Elle permet, à cet effet, d’une part, de décliner les règles et les mécanismes qui régissent le champ de la protection sociale et, d’autre part, d’institutionnaliser un socle minimum de protection sociale, les principes fondamentaux de son financement durable ainsi que le cadre juridique de sa territorialisation’’, a assuré Aminata Sow.

Pour elle, c’est pour cette raison que l’État du Sénégal a fait des choix stratégiques en matière de protection sociale jamais égalés, en faveur des populations qui se traduisent notamment par le Programme national de bourses de sécurité familiale (PNBSF) récemment institutionnalisé par décret n°2023-847 du 7 avril 2023, la Couverture maladie universelle, la Carte d'égalité des chances. ‘’Ces initiatives sont financées sur ressources propres de l’État. Ce qui démontre l’engagement, l’humanisme et la magnanimité du chef de l’État au profit de nos concitoyens économiquement faibles’’, explique Aminata Sow.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)