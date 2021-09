Touché à la cheville, l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (22 ans, 1 match en LdC cette saison) a été contraint de céder sa place dès la 51e minute ce mercredi, sur le terrain du FC Bruges (1-1) en Ligue des Champions.

Au sortir de la rencontre, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a donné des nouvelles de son avant-centre. "Mbappé s'est tordu la cheville, il avait déjà des problèmes aux deux chevilles.

On va voir demain (jeudi) si on peut avoir des nouvelles plus précises", a confié le technicien argentin, peu rassurant, en conférence de presse. Vous l'aurez compris, il faudra patienter pour en savoir plus sur la gravité de la blessure de l'international français...