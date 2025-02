Fils de Serigne Saliou, le 5e khalife de Serigne Touba, Serigne Moustapha Saliou est décédé hier à l'âge de 82 ans.

L'ange de la mort a encore frappé au sein de la communauté mouride. Après les décès de Serigne Dame Atta, le khalife de Darou Mousty, et celui des Baye Fall, un autre dignitaire mouride a été rappelé hier à Dieu. Il s'agit de Serigne Moustapha Saliou. Fils du cinquième khalife de Bamba, il était âgé de 82 ans. Il est le frère cadet de Serigne Cheikh Saliou, khalife de son père. Sokhna Maty Diakhaté est sa mère.

Il a fait ses humanités chez Serigne Sonhibou Mbacké et a été éduqué par Serigne Abdoul Ahad. Quand son père était khalife, il était son porte-parole.

Dans les milieux les plus introduits, pour la majorité des Sénégalais, il exprimait toujours des vérités assumées. Ses sorties étaient attendues, voire épiées par la majorité des Sénégalais. Au sein de la communauté mouride, il forçait le respect et l’admiration. Auprès de toute la communauté musulmane, il éblouissait par son courage. Orthodoxe et très érudit, Serigne Moustapha Saliou était un homme rigoureux qui disait ce qu’il pensait sans utiliser la langue de bois. Neveu de Serigne Saliou Touré, il était très versé dans les connaissances de la charia et respectueux de la personne humaine. Il avait horreur des personnes qui retournaient leur veste et n’aimait pas la compromission.

Véridique et amoureux du Coran, il vouait un grand respect à l'actuel khalife. Tous ceux qui l'ont connu avaient l'habitude d'entendre ces propos de sa part : "Elles ont toutes la même source, c’est l’islam, le Coran, le pèlerinage à La Mecque, les cinq prières, le jeûne et le fait de prier sur Mohamed (PSL). Les chemins qui mènent vers Dieu sont divers et immenses ; il y en a qui sont difficiles, comme il y en a qui sont souples, mais chaque guide religieux, chaque homme de Dieu hérite d’un chantier à sa portée et le Tout-Puissant lui donne les dispositions nécessaires pour remplir sa mission."

Dans l'affaire qui a opposé la famille de Serigne Saliou au géant nigérian de l’industrie Aliko Dangote, un épique combat de convictions a vu le marabout s’illustrer avec une intransigeance qui a marqué les esprits. Le dénouement final raconte un Serigne Moustapha Saliou renonçant, au profit de ses frères et sœurs, à sa part du pactole de six milliards versé par l’industriel nigérian pour accéder à sa cimenterie, dont l’ouverture a été retardée par des procédures à rebondissements multiples. Acteur majeur lors de ce feuilleton judiciaire, il a, au final, décidé de rester en phase avec ses convictions. Une évaluation révèle que le marabout a renoncé à 83 125 000 F CFA au profit de quatre frères et de ses trois sœurs sur les 6,650 milliards que le magnat nigérian a remis aux héritiers du 5e khalife général des mourides.

Serigne Moustapha Saliou était aussi écrivain. À son actif, le livre ‘’Les versets tombent, l’histoire certifie’’, publié en 1999 et traduit en anglais et en français.

La rédaction du journal ‘’EnQuête’’ présente ses condoléances à la famille éplorée.

CHEIKH THIAM