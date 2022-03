Condamné une première fois pour une affaire de multiplication de billets de banque, Mor Seck va revivre les rigueurs de l’incarcération. Il a été reconnu coupable, hier, d’escroquerie et a écopé d’une peine de six mois d’emprisonnement ferme. Il ressort de la procédure qu’il attirait ses clients via les réseaux sociaux.

Le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné, hier, Mor Seck à six mois d’emprisonnement ferme. Il a été reconnu coupable du délit d’escroquerie au préjudice de Babacar Thiam et de Diabel Ciss. Alors que le premier évalue le montant du préjudice à plus de 1 million de francs CFA, le second estime qu’il a été grugé à hauteur de 700 mille francs CFA.

Si l’on se fie aux informations consignées dans le procès-verbal d’enquête, les plaignants ont fait la connaissance du Mor Seck via les réseaux sociaux. Celui-ci, faisant la publicité de ses activités, a réussi à appâter les plaignants, en leur faisant croire qu’il pouvait soigner diverses maladies et rendre riche les individus en sept jours, grâce à une bague magique.

Condamné une première fois à trois mois de prison ferme pour une affaire de multiplication de billets de banque, Mor Seck a contesté le chef d’escroquerie qui lui est reproché. A l’en croire, c’est Babacar Thiam qui l’a contacté pour des prières. ‘’Sa femme ne pouvait pas avoir d’enfant. Il est ainsi venu solliciter mon aide pour des incantations. Il m'a remis 2 800 euros (1 million 892 mille). A la base, il devait me verser la somme de 4 millions de francs CFA. Et au moment où je faisais les aumônes avec cet argent, il était toujours présent. Il s’est rendu en Allemagne, ensuite’’.

Poursuivant sur un ton ferme, il a soutenu ne pas connaître Diabel Ciss. Ce dernier, qui voulait la bague magique, lui a remis la somme de 700 mille francs CFA. Ne résidant pas au Sénégal, il avait envoyé Jupiter Diallo pour aller la retirer. Une bague qu’il n’a jamais vue.

Étant convaincu de la culpabilité du prévenu qui, selon lui, a réussi à duper beaucoup de gens à travers les réseaux sociaux, le substitut du procureur de la République avait requis un an d’emprisonnement ferme.

De son côté, Me Baba Diop de la défense, a sollicité une application bienveillante de la loi pénale pour son client. ‘’C’est de la naïveté ou de la cupidité, le fait de vouloir devenir riche, après sept jours, une fois après avoir obtenu cette bague. Un simple mensonge ne suffit pas à constituer les manœuvres frauduleuses’’, a plaidé la robe noire. D’après qui, son client est courageux, en avouant sa profession de ‘’marabout’’.

Mais l’avocat n’a pas réussi à convaincre le tribunal de son innocence dans cette affaire d’escroquerie qu’il conteste. Ainsi, Mor Seck retourne à la citadelle du silence où il séjourne depuis quelques jours.

Par ailleurs, le tribunal a réservé les intérêts civils des parties civiles qui n’ont pas répondu à la convocation.

MAGUETTE NDAO