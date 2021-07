La Covid-19, avec son variant Delta, est en train de semer la panique au Sénégal, au point que les évêques sonnent l’alerte. Ils demandent à la communauté chrétienne de redoubler de prudence dans le respect des mesures barrières.

L’évolution de la pandémie du coronavirus inquiète de plus en plus. Au Sénégal, le nombre de cas augmente journellement. Une situation très grave qui pousse le Comité de gestion des épidémies (CNGE) a rappelé à tous le respect des gestes barrières.

Suite aux recommandations du CNGE, les évêques du Sénégal demandent aux fidèles chrétiens d’éviter au maximum les comportements qui pourraient mettre en danger la vie des autres et la leur, notamment à l’occasion des célébrations ou rassemblements.

‘’Devant la gravité de la situation, l’heure n’est pas au relâchement, au laisser-aller, à l’irresponsabilité. Nous vos pères évêques du Sénégal, vous adressons ce message et convions aussi nos concitoyens à redoubler de vigilance et de prudence, dans le respect des mesures barrières que nous connaissons tous’’, conseillent-ils.

Selon un communiqué de la Conférence épiscopale parvenu à ‘’EnQuête’’, des informations données par le ministre de la Santé et de l’Action sociale et par différents experts font état d’une croissance inquiétante de nouvelles contaminations. Elles proviennent, pour la plupart, de la transmission communautaire. ‘’Notre pays subit ainsi une troisième vague de la pandémie de Covid-19. Amis et chers croyants, après une période d’accalmie, nous assistons, depuis quelque temps, à une recrudescence de cas de contamination à la Covid-19 au Sénégal comme dans d’autres pays à travers le monde. Avec l’apparition d’un variant dénommé Delta. De l’avis des experts, ce variant est plus dangereux et plus rapide dans sa transmission’’, soutiennent-ils dans le texte.

Ces dernières semaines ont été très inquiétantes pour les Sénégalais. Car le nombre de cas enregistré par jour est à 1 000. Une première pour le pays. Hier, le Sénégal a enregistré 523 nouveaux cas dont 62 cas contacts et 461 issus de la transmission communautaire. A ce jour, le pays est à 54 820 cas déclarés positifs dont 44 354 guéris. Les décès sont au nombre de 1 256. Aujourd’hui, 9 209 cas sont sous traitement de la Covid dans les structures dédiées à la prise en charge.