Hier, Le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens (MITTA) a annoncé le lancement d'un vaste plan d'action pour régulariser les motos de cylindrée supérieure à 49 cc non immatriculées. Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre d’une circulaire primatoriale, vise à renforcer la prévention et la sécurité routière au Sénégal.

Dans le cadre des efforts pour renforcer la sécurité publique et assurer une meilleure régulation de l'usage des véhicules à deux roues dans les zones urbaines, le gouvernement a pris des décisions majeures. Ces mesures s'inscrivent dans le prolongement des directives du Premier ministre Ousmane Sonko et visent à garantir la sécurité de tous les usagers de la route.

L'une des priorités annoncées est l'identification obligatoire des motos, un outil essentiel pour réduire les risques liés à l'anonymat de ces véhicules.

En effet, les deux-roues, souvent utilisés pour des déplacements rapides en milieu urbain, nécessitent un encadrement accru afin de prévenir les comportements à risque et les infractions. Il a donc été décidé, par le ministère, de prolonger la date pour permettre aux conducteurs de s’aligner.

‘’Un sursis aux conducteurs de deux-roues qui contreviennent à l’obligation de plaques d’immatriculation, pendant trois mois, à compter du 13 décembre 2024, soit jusqu’au 13 mars 2025, ont-ils convenu en précisant que tous les autres motifs de contrôle restent de ce fait en vigueur’’.

Parallèlement, le démarrage des immatriculations gratuites sera effectif à partir de la semaine du 6 janvier 2025. Selon le Mitta, ‘’ces mesures visent à faciliter la régularisation des motos deux-roues non encore immatriculées et à encourager les propriétaires à se conformer aux exigences légales, tout en assurant une transition en douceur vers un système de transport plus sécurisé et réglementé’’.

Le Mitta a ainsi appelé tous les propriétaires de deux-roues à se préparer à se conformer aux nouvelles exigences qui seront prochainement précisées. Ces dernières incluront également des procédures simplifiées visant à faciliter l'identification et le suivi des véhicules concernés.

Cependant, ils ont prévenu sur le respect des délais. ‘’Passé ce délai de dérogation, toute moto non immatriculée sera immédiatement mise en fourrière’’, peut-on lire dans la note.

THECIA P. NYOMBA EKOMIE