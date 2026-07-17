Le paysage politique de Diass bouge. Mamadou Ndione, maire de la commune et président du parti Bloc Engagé pour l’Unité et la Gloire du Sénégal (Beug Sénégal), a officialisé son ralliement à la coalition présidentielle « Diomaye Président ».

La décision a été annoncée à l’issue d’une audience avec le chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Dans un communiqué, l’édile dit avoir été convaincu par l’appel du Président à l’union des forces vives de la Nation, dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, d’urgences sociales et de défis sécuritaires.

« Lorsque l’intérêt supérieur de la Nation est en jeu, les clivages politiques doivent s’effacer devant l’exigence de servir le Sénégal », a-t-il justifié.

Des dossiers fonciers et sociaux sur la table

Au cours de l’entretien, Mamadou Ndione a exposé au Président plusieurs dossiers jugés prioritaires pour sa commune. Sur le plan foncier, il a notamment évoqué le pôle urbain de Daga-Kholpa, le titre foncier n°1315 situé dans la zone de servitude aéroportuaire, l’assiette foncière du futur port de Ndayane et le site de l’ancienne gare des gros porteurs.

Il a également porté les doléances des populations en matière d’accès à l’eau potable, d’assainissement, notamment le dalot de Diass, d’électrification, de voirie et de planification urbaine. Il a enfin demandé un accompagnement social et environnemental conséquent pour compenser les impacts de la Zone Économique Spéciale (ZES) et du futur port en eau profonde.

Selon le communiqué, le Président Faye a fait preuve d’une « écoute attentive » et a affiché une « volonté clairement affirmée » d’apporter des réponses durables et concertées.

De retour à Diass, le maire a réuni les responsables de Beug Sénégal, qui ont, à l’unanimité, validé cette nouvelle orientation. Pour eux, l’heure est au rassemblement plutôt qu’à la dispersion des énergies.

Élu en 2022 sous les couleurs de Euleuk Sénégal, Mamadou Ndione assure rester fidèle à ses principes : proximité, défense des intérêts locaux et sens de l’État.

« Je fais le choix de Diass, je fais le choix du Sénégal, je fais le choix de l’unité au service de notre peuple. Je fais le choix d’accompagner le président de la République dans l’intérêt du Sénégal », a-t-il conclu.

Ce ralliement intervient alors que le chef de l’État poursuit sa stratégie de rassemblement de compétences, en perspective du lancement de son propre parti et de la mise en œuvre de son programme de redressement et de transformation nationale.

PAPE MBAR FAYE