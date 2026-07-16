Ralliement politique

Le maire de Diass, Mamadou Ndione, également président du Bloc engagé pour l'unité et la gloire du Sénégal (BEUG Sénégal), a annoncé son ralliement à l'appel au rassemblement lancé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Dans une note publiée à l'issue d'une audience avec le chef de l'État, l'édile explique que cette décision est motivée par le contexte que traverse le pays.

Selon lui, les contraintes économiques et budgétaires, les attentes des populations, les défis liés à l'emploi des jeunes, la cohésion nationale ainsi que les mutations régionales et internationales imposent « un devoir de lucidité, de responsabilité et de dépassement ». Au cours de leur entretien, Mamadou Ndione indique avoir évoqué plusieurs préoccupations concernant la commune de Diass, notamment les questions foncières liées au pôle urbain Dagga-Kholpa, au titre foncier n°1315 situé dans la zone de servitude aéroportuaire, à l'emprise foncière du port de Ndayane ainsi qu'au site de l'ancienne gare des gros porteurs.

...Le maire affirme avoir également plaidé pour une meilleure prise en charge des besoins des populations en matière d'accès à l'eau potable, d'assainissement, d'électrification, d'infrastructures routières, de planification urbaine et d'accompagnement des impacts économiques, sociaux et environnementaux liés à la Zone économique spéciale et au port de Ndayane. Selon lui, le président de la République a manifesté une « écoute attentive » et une volonté d'apporter des réponses concertées aux préoccupations soulevées.

Il précise également que le chef de l'État lui a exposé le sens de son appel au rassemblement des forces vives de la Nation afin de mobiliser les compétences autour du redressement et de la transformation du pays. Se disant convaincu que « l'intérêt supérieur de la Nation » doit primer sur les clivages politiques, Mamadou Ndione annonce avoir décidé d'accompagner l'action du président de la République.

Il affirme que cette orientation a été approuvée à l'unanimité par les responsables de sa formation politique, à l'issue d'une concertation interne. « Aujourd'hui, je fais le choix de placer l'intérêt général au-dessus des considérations partisanes. Je fais le choix de Diass, je fais le choix du Sénégal, je fais le choix de l'unité au service de notre peuple », a déclaré le maire, réaffirmant son soutien au chef de l'État.