Avertissements du CORED

Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED), dans une note largement diffusée, a invité de nouveau les médias à ne pas se faire l’écho de tout propos stigmatisant contre la communauté étrangère vivant au Sénégal. La médiatisation de ces propos xénophobes et, de manière générale, des discours de haine, précise le document, constitue une menace sérieuse pour la cohésion sociale et le vivre-ensemble.

« Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias interpelle les professionnels des médias sur la médiatisation croissante de ces discours et les appelle à ne pas en être les amplificateurs.

Car relayer de tels propos peut influencer certains esprits et, pire, mettre en danger des Sénégalais vivant à l’étranger », souligne le CORED. Qui condamne fermement la banalisation de tout discours tendant à désigner l’étranger comme bouc émissaire et rappelle aux professionnels des médias qu’ils sont tenus par l’article 18 du Code de la presse, qui dispose : « Le journaliste et le technicien des médias doivent respecter la dignité humaine ; éviter toute allusion, par le texte, l’image et le son, à l’appartenance ethnique ou nationale d’une personne, à sa religion, à son sexe ou à son orientation sexuelle, ainsi qu’à toute maladie ou handicap d’ordre physique ou mental qui aurait un caractère discriminatoire et/ou stigmatisant. »

Considérant que la liberté de la presse ne saurait justifier la propagation de la xénophobie, du racisme ou de l’intolérance, l’organe informe que ce communiqué tient lieu d’avertissement pour tous les journalistes et techniciens des médias et se réserve, au besoin, le droit de saisir son Tribunal des pairs.