Le président Bassirou Diomaye Faye continue de consolider son ancrage territorial. Il a reçu au Palais de la République les maires signataires de la charte d'engagement soutenant son projet politique, lors d'une audience au poids hautement stratégique pour les équilibres locaux.

L'appel du maire de Mbour à ses autres collègues du département à rejoindre le camp du président Bassirou Diomaye Faye n'aura pas été vain. Lors du meeting « Sargal » du président de la République tenu le 9 mai dernier, Cheikh Issa Sall, qui venait de rendre publique son adhésion à la coalition « Diomaye Président », avait invité ses collègues maires du département à le rejoindre dans cette nouvelle aventure politique, lui qui fut encore, dans un passé récent, l'une des figures les plus influentes de la coalition Benno Bokk Yaakaar, alors au pouvoir entre 2012 et 2024.

Plus récemment, lors d'une rencontre politique, il réitérait ce même appel après que le président Bassirou Diomaye Faye eut révélé son souhait de voir tous ses soutiens politiques le rejoindre au sein d'un nouveau parti politique.

Bien qu'étant le président d'un parti politique, UNITÉ, sous la bannière duquel il s'est présenté d'ailleurs lors des législatives anticipées de 2022, le maire de Mbour a encore invité ses pairs du département de Mbour à rejoindre cette nouvelle entité politique.

Le moins que l'on puisse dire désormais est que son souhait s'est réalisé, depuis ce dimanche. En effet, dix des seize maires ont été reçus ce week-end par le chef de l'État au Palais de la République. Au cours de cette audience, tous ont réaffirmé leur adhésion à la vision portée par le président de la République. Après un échange collectif, le président Bassirou Diomaye Faye a accordé à chaque édile un entretien en tête-à-tête, illustrant la place centrale qu'il entend donner aux collectivités dans son agenda de transformation.

Ainsi, les dix maires concernés : Cheikh Issa Sall (Mbour), Dr Tening Sène (Ndiaganiao), Abdou Ndour Faye (Sessène), Omar Tine (Fissel), Alpha Samb (Nguéniène), Pape Songo Diouf (Nguékokh), Ousmane Gueye (Saly Portudal), Mamadou Ndione (Diass), Thierno Diagne (Sindia), Mamadou Mansour Thiandoum (Popenguine-Ndayane), auraient paraphé une charte de la gouvernance territoriale, synonyme de leur adhésion à la vision du président Bassirou Diomaye Faye pour le développement des terroirs, notamment par la mise en œuvre de projets structurants au bénéfice des populations.

D'ailleurs, le maire de Nguékokh, Pape Songo Diouf, a confirmé que sa signature remonte à bien longtemps déjà. Pour lui, cette charte incarne un soutien assumé aux réformes initiées par le président Faye. Dans la foulée, il a invité les six maires du département encore en retrait à rejoindre la dynamique, afin de faire front commun autour du chef de l'État et d'accompagner les projets de développement annoncés pour les territoires.

Avec désormais dix édiles ralliés sur seize, Mbour s'impose comme un bastion où le président renforce progressivement ses appuis. Cette séquence au Palais pourrait préfigurer un tournant dans la reconfiguration politique locale, à l'approche des prochaines échéances électorales.

Pape Mbar Fay