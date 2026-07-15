Visite de Macky Sall

Le Réseau des universitaires républicains (RUR), une structure affiliée à l'Alliance pour la République (APR), a salué le retour annoncé au Sénégal de l'ancien président Macky Sall à l'occasion de l'audience que doit lui accorder le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, vendredi 17 juillet.

Dans une déclaration, le RUR estime que cette rencontre constitue un signal de continuité de l'État et de respect des institutions républicaines. Selon les universitaires républicains, il s'agira du premier séjour de Macky Sall au Sénégal depuis la fin de son mandat, le 2 avril 2024. Le réseau considère ce retour comme « un moment chargé d'histoire et d'émotion » et souhaite à l'ancien chef de l'État un accueil républicain, au-delà des clivages politiques.

Le Rur affirme également que l'audience prévue avec le président Bassirou Diomaye Faye traduit la nécessité du dialogue entre les plus hautes autorités de l'État, anciennes et actuelles, estimant que les intérêts supérieurs du pays doivent primer sur les divergences partisanes. Le réseau a par ailleurs réitéré son soutien à la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies. Il estime que l'ancien président dispose d'une expérience internationale et d'un parcours qui en font un candidat crédible pour cette fonction.

Selon le RUR, cette candidature constitue une opportunité pour le Sénégal, l'Afrique et la Francophonie et pourrait contribuer au rayonnement diplomatique du pays. Enfin, les universitaires républicains appellent les forces vives de la Nation à soutenir cette candidature, qu'ils présentent comme un enjeu de prestige national. Ils réaffirment également leur disponibilité à accompagner toute initiative visant, selon eux, à promouvoir l'image et les intérêts du Sénégal.

Cette prise de position intervient quelques jours avant la visite annoncée de Macky Sall à Dakar et alors que les spéculations se multiplient autour de son audience avec le président Bassirou Diomaye Faye.