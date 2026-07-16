Entrepreneur, ingénieur informatique, auteur, coordonnateur national de Gox Yu Bees – Les Bâtisseurs, Ameth Diallo appartient à cette nouvelle génération d’acteurs politiques qui entendent déplacer le débat de la conquête du pouvoir vers la transformation de la gouvernance. Portrait d’un intellectuel politique qui veut réinventer la gouvernance sénégalaise.

Dans un paysage politique souvent dominé par les logiques d’appareil, les affrontements de personnes et la conquête du pouvoir, Ameth Diallo emprunte une trajectoire singulière. Natif de Nguékokh, ingénieur informatique de formation, entrepreneur, auteur et doctorant en Business & Economic Diplomacy, le coordonnateur national de Gox Yu Bees – Les Bâtisseurs revendique moins une carrière politique qu’un engagement intellectuel au service d’une refondation de l’État sénégalais.

Avant d’entrer dans l’arène politique, il a construit son parcours dans les technologies de l’information et le conseil en stratégie. Diplômé de l’École centrale d’électronique de Paris, titulaire d’un MBA en stratégie et intelligence économique ainsi que d’un Executive Master en Leadership & Management à HEC Paris, il a travaillé pendant plusieurs années comme consultant et manager sur des projets d’innovation avant de créer son propre cabinet de conseil. Cette expérience nourrit aujourd’hui sa réflexion sur la modernisation de l’action publique et la transformation de l’État.

Loin de considérer la politique comme une fin en soi, Ameth Diallo affirme avoir été conduit à l’engagement par une interrogation persistante : pourquoi le Sénégal progresse-t-il si lentement malgré ses immenses potentialités ? Pour lui, le véritable problème n’est pas seulement celui des dirigeants, mais celui des institutions, des règles de gouvernance et de la place accordée aux citoyens dans la décision publique.

Son ambition consiste à rendre les Sénégalais acteurs de leur propre développement plutôt que simples spectateurs des alternances politiques.

Cheikh Anta Diop comme source d’inspiration…

Cette vision trouve une source d’inspiration majeure en la personne de Cheikh Anta Diop. Plus qu’un homme politique, il voit en lui un intellectuel capable de transformer durablement une nation par la force des idées. Cette référence éclaire son propre parcours : Ameth Diallo cherche moins à imposer une personnalité qu’à diffuser une doctrine de gouvernance fondée sur la connaissance, la responsabilité et la souveraineté populaire.

Son leadership repose sur une conviction forte : les institutions sénégalaises sont restées largement adaptées au XXᵉ siècle alors que les sociétés ont profondément changé. À ses yeux, les technologies numériques offrent désormais la possibilité de faire émerger une démocratie plus participative, dans laquelle les citoyens ne se limiteraient plus à voter périodiquement, mais exerceraient un contrôle permanent sur l’action publique. Il défend ainsi un leadership qui privilégie l’intelligence collective à la concentration du pouvoir, la transparence à l’opacité et la participation à la verticalité.

C’est dans cette logique qu’il fonde, avec d’autres Sénégalais de la Diaspora, Gox Yu Bees – Les Bâtisseurs. Le choix de ce nom est révélateur de sa philosophie. « Gox » renvoie au territoire et à la proximité avec les citoyens ; « Yu Bees » exprime le renouveau ; « Les Bâtisseurs » traduisent la volonté de construire durablement plutôt que de promettre. Pour ce natif de Nguékokh, les élections ne sont qu’un instrument ; le véritable objectif est de faire émerger une nouvelle culture politique fondée sur le développement local, le contrôle citoyen, la transparence et la responsabilité.

Son engagement électoral lors des législatives de 2024, soldé par une défaite, n’a pas entamé cette conviction. Il en tire au contraire une leçon de méthode : les idées ne suffisent pas à remporter une élection ; elles doivent s’accompagner d’un patient travail d’implantation, d’écoute et de proximité avec les populations.

Depuis lors, son mouvement privilégie les initiatives locales, notamment à Nguékokh, où il développe des actions de formation, d’accompagnement et de mobilisation citoyenne.

Les trois priorités de son projet pour Nguékokh…

Ameth Diallo assume désormais son ambition municipale. Candidat déclaré à la mairie de Nguékokh, il souhaite faire de cette commune un laboratoire de sa conception de la gouvernance. Trois priorités structurent son projet : faire de Nguékokh la commune la plus transparente du Sénégal, améliorer durablement le cadre de vie des habitants et transformer la mairie en moteur du développement économique local, notamment au bénéfice des jeunes et des femmes. Pour lui, la crédibilité d’un projet national se construit d’abord par des réussites locales concrètes.

Au niveau national, son regard sur l’alternance de 2024 est nuancé. Il distingue clairement l’alternance politique du changement de système. Si les Sénégalais ont effectivement changé de dirigeants, il estime que les mécanismes de gouvernance, la concentration du pouvoir et les insuffisances du contrôle citoyen demeurent largement inchangés. Cette analyse nourrit son plaidoyer en faveur d’une refondation institutionnelle et constitutionnelle plus ambitieuse, tournée vers le XXIᵉ siècle et capable d’associer pleinement les citoyens à la conduite des affaires publiques.

Au fond, Ameth Diallo se présente moins comme un professionnel de la politique que comme un entrepreneur d’idées. Son ambition est de démontrer qu’une autre manière de gouverner est possible : une gouvernance où les institutions priment sur les individus, où les territoires deviennent les premiers moteurs du développement et où l’intelligence collective des citoyens constitue la principale richesse du pays.

Pour lui, la qualité d’une démocratie ne se mesure pas seulement à l’organisation d’élections libres, mais à sa capacité à rendre les citoyens durablement acteurs des décisions qui façonnent leur avenir.

Khaly Sarr