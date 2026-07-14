En déplacement à Dya, dans le département de Kaolack, le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, a lancé un appel à la jeunesse en faveur du travail, de la culture et du développement. Profitant de la finale de la Coupe du maire, il a aussi rendu un vibrant hommage à Tamsir Gueye, dont il a salué les compétences et l'intégrité.

Ce week-end à Dya, une commune du département de Kaolack, le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, a appelé la jeunesse sénégalaise au travail pour porter notre économie. C'était en marge de la finale de la Coupe du maire de Dya. C'est sous la présidence du ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, que s'est tenue la finale de la Coupe du maire de Dya, une commune de l'arrondissement de Ngothie. Un déplacement, le premier depuis sa nomination à la tête de ce département. En pareille circonstance, qui a regroupé plusieurs centaines de jeunes, le ministre a voulu prodiguer des conseils à la jeunesse.

« Les ASC signifient Association sportive et culturelle, mais il semblerait que le volet sportif a pris le dessus, notamment le football. Pourtant, nous voulons un Sénégal culturellement fort. C'est pourquoi vous verrez sous peu une collaboration avec Madame la ministre de la Jeunesse, dans le cadre du concept Armée-Nation, afin que la jeunesse soit ce qu'il nous faut pour ce pays, d'autant que la sérénité et le sérieux des armées du Sénégal se sont manifestés dans tous les domaines. » Dans son discours, M. Diémé a rappelé la confiance que le chef de l'État porte à Kaolack. C'est, selon lui, l'explication des différents postes de décision attribués à des fils de la région.

Concernant son hôte, le ministre affiche sa satisfaction des réalisations de Tamsir Gueye. « Après l'élection du président Diomaye Faye, j'ai été nommé ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions.

À mon arrivée, j'ai trouvé Tamsir Gueye au poste de DAGE. Il est resté à ce poste sous mes deux prédécesseurs. Certains ont tenté de me mettre en mal avec lui pour que je le vire, mais moi, je ne connais de pression que sur un ballon ou un pneu. J'ai continué à travailler avec lui en sa qualité de DAGE, car ce poste n'est pas politique, mais technique, et Tamsir avait les compétences et l'intégrité nécessaires pour l'occuper.

Mon attitude répond aux directives du chef de l'État, qui nous a instruits d'être justes. Pour le cas précis de Tamsir, j'ai fouillé le rapport de gestion de la Covid-19 et j'ai été agréablement surpris, car il n'est épinglé dans aucun rapport », a déclaré le ministre des Forces armées, qui salue les prouesses de Tamsir dans sa localité. Il demande d'ailleurs qu'il soit pris comme modèle d'intégrité.

À cette occasion, les doléances ont été formulées par les populations par le biais de leurs maires et responsables. En effet, le bitumage de la route Sibassor-Ndiébel a été largement sollicité. Les populations ont vivement réclamé la réalisation de cette infrastructure routière, estimant qu'elle contribuera à désenclaver la localité et à favoriser son développement socioéconomique.

Ce grand rendez-vous sportif, qui a opposé l'ASC Niambo, vainqueur, à l'ASC Deggo, a également servi de cadre d'échanges sur les projets et programmes du président Diomaye Faye, ainsi que sur la cohésion nécessaire à leur mise en œuvre. Le maire de Dya, quant à lui, a salué l'engagement des populations à ses côtés ainsi que le déplacement du ministre des Forces armées qui, depuis sa nomination, n'avait effectué aucun déplacement dans la localité.

Bachir Kane