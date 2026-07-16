En recevant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, le khalifat général des Khadres a lancé un appel en faveur de l'apaisement du climat politique. Tout en rappelant la contribution historique de Ndiassane à l'islam et à la cohésion nationale, son porte-parole a exhorté les acteurs politiques à privilégier le dialogue et dénoncé les dérives observées sur les réseaux sociaux.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a poursuivi, mercredi, sa tournée des grands foyers religieux du Sénégal par une visite à Ndiassane. Reçu par le khalife général des Khadres, Serigne Cheikh Bouh Sidy Moctar Kounta, il est venu solliciter les prières et les conseils de l'autorité religieuse.

Accueilli par les dignitaires de la famille Kounta ainsi que par les autorités administratives et territoriales du département de Tivaouane, le ministre a expliqué que cette tournée vise à rencontrer les principales familles religieuses du pays. Il a souligné la place particulière de Ndiassane, qu'il considère comme l'un des hauts lieux de la confrérie Qadiriyya.

Selon lui, les confréries religieuses occupent une place essentielle dans la stabilité du Sénégal. « L'État et les guides religieux remplissent des missions complémentaires au service de la Nation », a déclaré Mouhamadou Makhtar Cissé. Le ministre a également rappelé les liens anciens qui unissent l'État à la famille Kounta, évoquant notamment le parcours de Serigne Cheikh Bécaye Kounta, arrivé de Tombouctou avant de s'établir à Ndankh.

En retour, les responsables religieux ont profité de cette rencontre pour faire passer plusieurs messages. Revenant sur l'histoire de Ndiassane, Serigne Cheikh Bécaye Kounta a mis en avant le rôle joué par les ancêtres de la famille dans le rapprochement entre les grands foyers religieux du Sénégal, notamment à travers les alliances nouées avec Tivaouane et Touba.

Le porte-parole du khalife général, Serigne Khalifa Kounta, a, pour sa part, rappelé la contribution historique de Ndiassane à la diffusion de l'islam en Afrique de l'Ouest ainsi qu'au développement économique et social du Sénégal. Il a également plaidé pour un accompagnement plus soutenu de l'État afin de répondre aux besoins des 32 villages placés sous l'autorité du khalife général.

Mais c'est surtout sur le climat politique que le guide religieux a insisté. Appelant à préserver la cohésion nationale, Serigne Khalifa Kounta a invité les acteurs politiques à privilégier le dialogue, la paix et l'unité. Il a, dans le même temps, dénoncé les invectives sur les réseaux sociaux ainsi que les tensions susceptibles, selon lui, de fragiliser le vivre-ensemble.

M. DIOP