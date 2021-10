C’est une bonne nouvelle pour les populations sénégalaises et guinéennes. Les nouvelles autorités de Conakry viennent de rouvrir la frontière du pays avec le Sénégal, ce mercredi 29 septembre. Une décision saluée vivement par les commerçants et les populations à Kolda.

En ce début de matinée du mercredi 29 septembre, le marché central de Kolda grouille de monde. Ici, la réouverture de la frontière terrestre Sénégal-Guinée est sur toutes les lèvres et alimente toutes les discussions entre les commerçants et les clients. Assis sur sa chaise roulante, Thierno Kafé Diallo, originaire de la Guinée, est visiblement satisfait. ‘’Je suis très content d’apprendre que les nouvelles autorités guinéennes décident de rouvrir la frontière avec le Sénégal. Parce que la fermeture de la frontière avait négativement impacté les activités des commerçants que nous sommes’’, sourit-il.

A coté de lui, Fatou Binta Ba, une vendeuse qui sillonne les marchés de la région de Kolda à la recherche de diverses marchandises, affirme qu’elle a durement vécu cette période de fermeture de la frontière. ‘’Nous commerçants, nos souffrances vont être atténuées, avec la réouverture de la frontière. Nous pouvons maintenant recevoir nos marchandises venant de la Guinée. Nous rendons grâce à Dieu et aux nouvelles autorités guinéennes’’.

Pour ces commerçants, la reprise du trafic routier entre le Sénégal et la Guinée est plus que salutaire et est bénéfique pour les deux pays. Ils soutiennent que ‘’seule la libre circulation arrange les deux pays. Les liens séculaires entre ces deux pays font que le Sénégal et la Guinée sont un même peuple, du fait qu’il y a des Guinéens au Sénégal comme il y a des Sénégalais à Conakry’’.

A Vélingara, on jubile

Après Kolda, cap sur Vélingara, après avoir parcouru 128 km. Sur place, la musique guinéenne et le ronronnement des motos-taxis crèvent les tympans. C’est la joie des conducteurs de moto et des vendeurs installés par-ci, par-là, suite à cette levée de la restriction sur la circulation des biens et des personnes.

Binta Diallo, une commerçante, soutient que ‘’les produits guinéens vont bientôt inonder la ville de Vélingara, avec la réouverture de la frontière. En tant que vendeuse, je n’aurais plus de problèmes pour faire la navette entre le Sénégal et la Guinée, à la recherche de la marchandise’’.

A 14 h passées, nous quittons Vélingara, direction Kaléfourou. Ici, les motos-taxis qui transportent des passagers entre les deux pays ne cachent pas leur satisfaction. A quelques encablures de Kaléfourou, on perçoit, au loin, les cris de joie des motos-taxis, des klaxons de voitures et le brouhaha des commerçants et des populations qui créent tout un vacarme. Dans ce lieu frontalier avec la Guinée, tout le monde dit presque la même chose.

La plupart des conducteurs de moto interrogés approuvent la reprise de la circulation entre les deux pays. ‘’Nous sommes contents de cette réouverture. Nous n’allons plus emprunter les pistes dans la brousse avec nos passagers pour franchir la frontière. Désormais, nous pouvons passer sur les routes principales, sans gêne, ni peur avec nos clients’’, expliquent-ils.

Selon certains, avec la reprise des échanges entre les deux pays, la vigilance doit être de mise au niveau de la frontière. ‘’Parce que la Covid-19 est toujours là. Donc, le contrôle sanitaire des passagers doit être de rigueur et systématique’’.

La fermeture avait été décidée par le président déchu, Alpha Condé.

NFALY MANSALY