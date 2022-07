Le Sénégal et le Groupe de la Banque mondiale ont organisé, hier, une réunion de haut niveau avec des dirigeants africains afin de mobiliser les pays d’Afrique pour la mise en œuvre du programme de l’Association internationale de développement (IDA-20). La rencontre a été sanctionnée par une déclaration dite Appel à l’action de Dakar.

Le président Macky Sall et ses homologues Muhammadu Buhari du Nigéria, Umaro Sissoco Embaló de la Guinée Bissau, George Weah du Libéria, Julius Maada Bio de Sierra Leone, Denis Sassou Nguesso du Congo se sont engagés, hier, à définir et rendre opérationnels, de façon urgente et optimale, les projets à mettre en œuvre dans le cadre du programme de l’Association internationale de développement (IDA-20). Outre ces chefs d’Etat, des vice-présidents, ministres et ambassadeurs ont représenté leur pays à ce sommet chapeauté par la Banque mondiale.

Ainsi, il a été beaucoup question de financements. Lisant la déclaration, le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo a révélé : ‘’Dans ce contexte critique pour l’Afrique, nous nous félicitons du succès de la reconstitution record des ressources de l’IDA, pour un montant total de quatre-vingt-treize (93) milliards de dollars US’’. En effet, lors de la réunion de reconstitution de l’IDA20, organisée par le Japon, du 14 au 15 décembre 2021, une coalition mondiale de partenaires de développement avait ‘’convenu d’un ensemble de financements historique de 93 milliards de dollars pour aider les pays à faible revenu à répondre à la crise du COVID-19 et à construire un avenir plus vert, plus résilient et inclus’’.

Le ministre de poursuivre : ‘’Cet appel à l’action exprime notre engagement en faveur d’une relance forte et d’une transformation durable et inclusive de nos économies, en partenariat avec l’IDA’’. Il s’agit ainsi de poser des actes pour anticiper et atténuer les chocs qui ne manqueront pas de survenir. D’autant que tous ces pays sont en butte à la reprise post-Covid 19 qui a mis à rude épreuve les économies. ‘’Nous réaffirmons que ces actions sont des prérequis indispensables au développement de nos économies’’, a ajouté le ministre.

Prenant la parole, le Chef de l’Etat Macky Sall a insisté sur la question énergétique. Il invite les pays africains à exploiter leurs ressources dans l’optique d’assurer un accès universel à l’électricité aux Africains, dans le cadre d’une ‘’transition énergétique juste et équitable’’. Ainsi, il a déclaré : ‘’Il faut une exploitation de nos ressources pour une transition énergétique juste et équitable afin d’assurer l’accès universel à l’électricité. Je rappelle qu’en Afrique, il y a 600 millions de personnes qui n’ont pas d’électricité’’.

Dans le même ordre d’idées, il a invité les Africains à s’engager de manière très forte sur les énergies renouvelables. ‘’Il faut une énergie de base comme dans tous les pays du monde. Je souhaite que dans IDA 20 cette question de l’énergie soit très bien prise en compte, tout comme le développement des infrastructures, y compris celles numériques’’, a déclaré Macky Sall. Qui s’est félicité de la décision de l’Union européenne d’accorder le label "vert" au gaz. Une de ses marottes, depuis des mois.

Aujourd’hui, les statistiques montrent que l’Afrique est la région qui compte le plus de pays (39 sur 74) bénéficiaires de l’IDA-20. Son cycle couvre la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025, sur le thème : « Mieux reconstruire après la crise : pour un avenir vert, résilient et inclusif ». L’Association internationale de développement (IDA) est l’un des principaux bailleurs de fonds pour la lutte contre l’extrême pauvreté dans les pays les plus pauvres de la planète. Depuis sa création en 1960, l’IDA a fourni près de 458 milliards de dollars pour financer des investissements dans 114 pays.