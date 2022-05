REVUE ANNUELLE SECTORIELLE 2022 DU MINISTÈRE DES SPORTS

Le ministre des Sports a présidé, hier à Pikine, l’atelier sur la Revue annuelle sectorielle 2022 du département des Sports. Cette rencontre a permis à Matar Ba de dire ses priorités pour 2022, mais aussi de lister ses réalisations en 2021.

La Revue sectorielle 2022 du département des Sports a été présidée, hier à Pikine, par le ministre des Sports. Cette activité a permis de valider la contribution du secteur des sports à la revue annuelle conjointe. Les interventions dudit ministère en 2022, a avancé Matar Ba, sont guidées par le souci de maintenir cette dynamique exceptionnelle de performance du sport sénégalais, en l’amplifiant. Il s’agira surtout, selon M. Ba, de poursuivre la mise en œuvre des projets et des programmes qui contribueront à doter le Sénégal de la capacité à organiser des rencontres sportives internationales majeures, à l’image des phases finales de la Can de football. Son département soutiendra aussi fortement les initiatives dans le domaine de la pratique sportive de masse. Dans le domaine des loisirs, il s’agira de favoriser la mise en place d’un cadre stratégique qui fédère les interventions de tous les acteurs.

La programmation de 2022 intègre les ajustements issus de l’évaluation de la Lettre de politique sectorielle de développement des sports dont la mise en œuvre a permis, d’après lui, d’engranger des résultats satisfaisants, malgré les insuffisances constatées et les menaces qui pèsent encore sur le secteur.

Enfin, parmi les priorités qui guideront son action, il convient de relever, a-t-il indiqué, la disponibilité d’infrastructures sportives aux normes, la préservation durable des infrastructures sportives, la disponibilité de ressources humaines de qualité, le développement du sport scolaire et universitaire, la lutte contre le dopage et toutes formes de déviance, l’actualisation du cadre normatif.

Les réalisations du ministère des Sports

En outre, la Revue annuelle sectorielle 2022, a renseigné M. Ba, porte un regard critique sur l’année 2021 qui a été aussi marquée par la pandémie de la Covid-19, qui a entrainé une crise mondiale multiforme ressentie à tous les niveaux. ‘’Fort heureusement, l’évolution de la pandémie, à la fin de l’année 2021, a permis un retour progressif à la normale qui s’est confirmé au premier trimestre de 2022. Néanmoins, nous réitérons notre appel à plus de vigilance, compte tenu de la nature du virus qui est capable de muter en de redoutables variants. Au plan sectoriel, intégrant les stratégies nationales de riposte, notamment le Programme de résilience économique et sociale (Pres), l’intensification de la campagne de vaccination, le relèvement des plateaux techniques des structures de santé, la promotion de l’approche communautaire, il a été noté une reprise des activités. Les interventions du ministère des Sports ont été menées en 2021, suivant les orientations de la Lettre de politique sectorielle de développement (LPSD) des sports bâtie autour de la vision d’un système sportif accessible et performant qui contribue au développement économique et social’’, a soutenu le ministre

En matière d’infrastructures sportives, a rajouté Matar Ba, son ministère a poursuivi la mise en œuvre des programmes de construction, de réhabilitation et de mise aux normes qui contribuent à améliorer la qualité de l’offre sportive du Sénégal. Après la réception de l’Arène nationale de lutte, la mise en service du palais des sports Dakar Arena et la mise à norme du stade Lat Dior de Thiès, le Sénégal a inauguré en début 2022 le stade Me Abdoulaye Wade, complexe sportif de dernière génération.

Dans le domaine du contrôle des fédérations sportives, le ministère des Sports a veillé à la tenue régulière des réunions statutaires. S’agissant des compétitions internationales, en dépit des conditions d’organisation de plus en plus exigeantes avec la crise sanitaire, poursuit-il, le Sénégal a continué à mettre ses athlètes et ses équipes nationales dans des conditions optimales de performance. Cette option du gouvernement de mettre tous les atouts du côté des athlètes et des équipes nationales, a fortement contribué, selon lui, aux performances sportives exceptionnelles obtenues en 2021 et en début 2022. Sur ce point, le ministre a rappelé le sacre des Lions, après plusieurs années d’attente, à la Can-2021, au Cameroun, de même que leur ‘’brillante qualification’’ à la Coupe du monde Qatar-2022, après celles de 2002 et de 2018.

Sur ce chapitre, il s’est aussi ‘’réjoui de la nouvelle dynamique’’ notée dans certaines disciplines sportives comme la natation, avec la performance d’Oumy Diop, Championne d’Afrique de 100 m papillon aux 14es Championnats d’Afrique de natation juniors. De même dans l’athlétisme, les performances des athlètes sénégalais qui ont emporté 40 médailles aux Championnats d’athlétisme de la Zone 2, sont à saluer.

‘’En outre, a noté M. Ba, le ministère des Sports a poursuivi la mise en œuvre du Plan national de formation des cadres qui participe à doter le secteur de cadres compétents capables de relever les nouveaux défis du sport’’. Sur le plan des réformes, a-t-il souligné, ‘’en attendant l’adoption du nouveau Code du sport, des avancées ont été notées dans le domaine du sport scolaire et universitaire, avec la création de la Fédération nationale du sport scolaire et de la Fédération du sport universitaire.

Concernant les Jeux olympiques de la jeunesse de 2026, ‘’tout est mis en œuvre pour que le Sénégal puisse relever le double défi de l’organisation et de la participation’’, en relation avec le Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss).

CHEIKH THIAM