Prêté cette saison à l'AS Rome par Chelsea, l'attaquant Romelu Lukaku (30 ans, 2 matchs et 1 but en Serie A cette saison) a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs lors du large succès face à Empoli (7-0), dimanche.

Son entraîneur José Mourinho estime que l'international belge est "heureux" dans la capitale italienne. ‘’Romelu a besoin de se sentir aimé et désiré. Quand il est arrivé ici, il a pu sentir que l'équipe avait besoin d'un joueur comme lui. Je pense qu'il est réellement heureux. Il aime gagner, c'est dans sa nature’’, a déclaré le Portugais dans des propos rapportés par Reuters.