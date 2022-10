L’ancien banquier et ancien ministre des Finances de Boris Johnson a été chargé ce mardi 25 octobre par le roi Charles III de former un gouvernement, au lendemain de sa désignation à la tête du parti conservateur. Il promet stabilité économique et apaisement à la tête du pays.

Au lendemain de sa désignation à la tête des conservateurs pour succéder à l'éphémère Liz Truss au poste de Premier ministre, Rishi Sunak a présenté ce mardi un gouvernement de rassemblement. Il a tenté de représenter tout le spectre du parti conservateur. D’abord, Therese Coffey et James Cleverly, des fidèles de Liz Truss, restent au gouvernement, respectivement à l’Environnement et aux Affaires étrangères.

Jeremy Hunt, appelé en renfort par l'ancienne Première ministre après l'échec de ses mesures économiques, conserve aussi son poste aux Finances. Plusieurs soutiens de Boris Johnson, comme Nadhim Zahawi, ont également reçu des maroquins. Le nouveau Premier ministre a aussi placé des alliés à ses côtés, indique notre correspondante à Londres, Émeline Vin. Et même d’anciens collègues du gouvernement Johnson. Dominic Raab a ainsi été nommé ministre de la Justice et vice-Premier ministre, des postes qu'il avait occupés sous Boris Johnson. Ancien ministre des Transports, Grant Shapps a quant à lui été propulsé aux Entreprises.

Le retour de la très droitière Suella Braverman au ministère de l’Intérieur est en revanche une surprise. Elle avait démissionné mercredi dernier après avoir envoyé des documents confidentiels avec son mail personnel. Autre surprise, l’absence de promotion pour Penny Mordaunt, dont l’abandon a permis à Rishi Sunak de devenir Premier ministre sans élection. Elle qui espérait un poste régalien reste finalement présidente du groupe à Westminster.

Rishi Sunak promet de « réparer » les « erreurs » de Liz Truss

L'ex-banquier et ministre des Finances de 42 ans est entré à Downing Street à peine cinq jours après l'annonce de la démission de Liz Truss, au pouvoir pendant seulement 49 jours, énième coup de théâtre dans un pays en proie à de vives turbulences économiques et politiques. « J'unirai notre pays non avec des mots, mais des actes », a-t-il assuré sur le perron de sa résidence officielle, après avoir été officiellement nommé Premier ministre. Rishi Sunak a promis de « réparer » les « erreurs » commises sous Liz Truss. « Je placerai stabilité économique et confiance au cœur de l'agenda de ce gouvernement ».

Le nouveau Premier ministre, le premier originaire d'une ex-colonie britannique et le plus jeune depuis le XIXe siècle, prend les rênes d'un pays confronté à une grave crise économique et sociale. L'inflation dépasse les 10%. Le risque d'une récession plane. Les grèves se multiplient face à la chute du pouvoir d'achat.

Contrainte à partir après la tempête provoquée par son plan massif de baisses d'impôts, Liz Truss, avait précédé Rishi Sunak mardi au palais de Buckingham pour présenter au roi sa démission, après un mandat d'une brièveté record. Elle a souhaité « tous les succès » possibles à son successeur, « pour le bien de notre pays », et réaffirmé son plaidoyer pour l'audace au pouvoir.

RFI