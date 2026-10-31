À la veille de l’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a adressé un message aux Forces de défense et de sécurité (FDS). Il les exhorte à faire preuve de vigilance, de rigueur et de professionnalisme, tout en veillant à réserver un accueil courtois aux athlètes et aux visiteurs.

À quelques heures de l’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique rappelle les Forces de défense et de sécurité à leurs responsabilités. Dans un message daté du 30 octobre, Mouhamadou Makhtar Cissé, également président du Comité national de coordination de la sécurité des JOJ (CNS-JOJ), s’est adressé aux militaires, gendarmes, policiers et sapeurs-pompiers mobilisés pour assurer la sécurité de cette manifestation sportive, une première sur le continent africain.

Après avoir salué près de deux années de préparation, le ministre a tenu à reconnaître l’engagement des différents corps. « Ici comme ailleurs dans le monde, vous avez démontré votre professionnalisme et votre sens du devoir », leur a-t-il déclaré, avant de les inviter à redoubler d’efforts à l’approche de l’événement.

Son message insiste particulièrement sur la vigilance et le comportement des agents déployés sur le terrain. « Restez vigilants, rigoureux dans les contrôles sans jamais perdre votre sérénité », recommande-t-il. Il leur demande également d’être « irréprochables dans votre tenue, votre langage et vos gestes ».

Au-delà des dispositifs de surveillance et de contrôle, le ministre met l’accent sur la coordination entre les différents corps. Pour lui, l’efficacité du dispositif de sécurisation repose sur la solidarité, le partage de l’information et le respect de la chaîne de commandement. « L’Armée, la Police, la Gendarmerie et les Sapeurs-Pompiers forment une seule chaîne de sécurité », rappelle-t-il, avant de souligner que « chaque poste compte ».

Courtoisie envers les visiteurs et coordination avec les renforts étrangers

Le ministre accorde également une attention particulière à la collaboration avec les renforts venus de pays partenaires. Il invite les agents sénégalais à les accueillir « avec fraternité et professionnalisme », tout en insistant sur le respect des rôles de chacun et le maintien de la coordination sous l'autorité des commandements sénégalais.

Autre exigence mise en avant : la qualité de l’accueil réservé aux délégations et au public. Mouhamadou Makhtar Cissé demande aux forces mobilisées d’être « courtois, accessibles et attentifs » envers les athlètes, les visiteurs, les officiels et les citoyens sénégalais. « Orientez, rassurez, protégez. C’est cela, la Téranga sénégalaise », leur lance-t-il.

À travers ces recommandations, le ministre rappelle que la mission des forces engagées ne se limite pas à prévenir les incidents. Leur comportement et leur capacité à accompagner les populations participeront également à l’image que le Sénégal donnera de lui-même pendant ces Jeux.

En conclusion, il invite les agents à mesurer l’importance de leur mission. « La Nation vous fait confiance », leur assure-t-il, les exhortant à faire en sorte que Dakar 2026 demeure « une fête de la jeunesse, de la paix et de la fraternité ».

AMADOU FALL