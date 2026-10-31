Le revirement de la CAF est officiel. Moins d'un an après avoir annoncé le passage à une CAN tous les quatre ans, le Comité exécutif a décidé à l'unanimité, ce jeudi, de rétablir la périodicité bisannuelle. Dans un communiqué, Patrice Motsepe reconnaît l’impopularité de sa réforme et l’échec annoncé de sa Ligue des nations africaine, tout en confirmant le maintien des éditions 2027 et 2028.

Comme annoncé, la Confédération africaine de football (CAF) a entériné la décision de revenir à une Coupe d’Afrique des nations tous les deux ans. L’information a été donnée dans un communiqué publié sur son site officiel. ‘’Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé à l’unanimité, ce jeudi, que la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) se tiendra de nouveau tous les deux ans.’’

Ce revirement intervient moins d’un an après le choc provoqué par la décision du président de la CAF de passer d’une organisation bisannuelle à un calendrier quadriennal. En décembre 2025, Patrice Motsepe annonçait l’adoption du changement de périodicité en avançant l’argument selon lequel cette nouvelle programmation allait ‘’permettre aux sélections de mieux se préparer’’. En réalité, il ne faisait qu’adhérer à la demande du président de la FIFA, Gianni Infantino. Ce dernier, qui avait déjà soulevé l’idée d’une organisation quadriennale en février 2020, soutenait la thèse que tenir une CAN tous les deux ans était ‘’inutile’’.

Motsepe se dédit

À l’époque, Patrice Motsepe avait annoncé la création d’une nouvelle compétition : la Ligue des nations africaine, à l’instar de celle de l’UEFA, tous les deux ans. Celle-ci devait permettre d’accroître le nombre de compétitions et, par conséquent, les ressources du football africain. Pourtant, dans son adresse en marge du Comité exécutif, ce jeudi, le président de la CAF semble reconnaître l’impopularité de sa décision, qui allait à l’encontre des aspirations du football continental. ‘’La décision du Comité exécutif de la CAF de rétablir l’organisation de la CAN tous les deux ans vise à faire progresser, à protéger et à promouvoir les intérêts du football africain et des 54 associations membres de la CAF, ainsi que ceux des joueurs africains évoluant dans des clubs en dehors du continent’’, a-t-il déclaré.

Le Sud-Africain a même avoué que sa nouvelle trouvaille n’allait pas produire les résultats escomptés, loin de là ! ‘’Nous étions également préoccupés par le nombre d’années nécessaires avant que la nouvelle compétition panafricaine proposée, la Ligue des Nations, conçue pour être identique à l’actuelle CAN et se disputer tous les deux ans, puisse apporter les contributions financières substantielles et les retombées nécessaires au développement du football africain, afin de rendre les compétitions de la CAF compétitives à l’échelle mondiale et financièrement autonomes’’, a-t-il confessé. Dans la foulée, il a admis le rôle rassembleur de la compétition entre les populations des 54 pays d’Afrique, la diaspora africaine et les peuples du monde entier. ‘’La CAN est également une célébration du football africain, de la richesse et de la diversité des cultures, des coutumes et des traditions de notre continent.’’

Pour finir, Motsepe a donné le nouveau programme de la CAN pour les prochaines années, avec le maintien des éditions de 2027 et 2028. ‘’La prochaine édition de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations aura lieu en 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, et je suis convaincu qu’elle connaîtra un grand succès. Les éditions suivantes se dérouleront en 2028, 2031 et 2033.’’

LOUIS GEORGES DIATTA