Le verdict est tombé au tribunal du comté de Delaware. Le ressortissant sénégalais Modou Ngom a été condamné à une peine de 22 ans et demi de réclusion criminelle, le tarif maximal réclamé par le ministère public lors des dernières réquisitions.

Cette condamnation fait suite à un procès retentissant devant un jury populaire qui l'avait reconnu coupable, le 25 septembre dernier, d'homicide aggravé au volant après un carambolage mortel sur l'autoroute I-71, ayant coûté la vie à trois personnes d'une même famille.

La juge en charge du dossier a suivi en tous points les recommandations du Procureur, mettant un terme à un feuilleton judiciaire suivi de près par la communauté sénégalaise aux États-Unis.