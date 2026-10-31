À la neuvième Semaine du Caire sur l’eau, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a plaidé pour des investissements à la hauteur des besoins africains. Il a également défendu la gestion concertée des ressources partagées comme un moyen de prévenir les tensions entre États.

Les engagements politiques doivent désormais se traduire en financements et en réalisations. C’est l’appel lancé par Cheikh Tidiane Dièye à la neuvième édition de la Semaine du Caire sur l’eau. Le ministre sénégalais de l’Hydraulique et de l’Assainissement, également président du Conseil des ministres africains chargés de l’eau (AMCOW), a insisté sur la nécessité d’accélérer les investissements dans l’eau et l’assainissement, tout en renforçant la coopération entre les pays.

Les inégalités d’accès, la pression croissante sur les ressources hydriques et l’insuffisance des investissements constituent, selon lui, des obstacles majeurs au développement du continent. Elles fragilisent les populations, menacent les écosystèmes et compromettent les systèmes de production.

Pour y répondre, le ministre appelle les dirigeants africains à donner une traduction concrète aux orientations déjà adoptées. « L’Afrique a déjà tracé cette voie à travers sa nouvelle Vision africaine de l’eau 2063. Notre tâche consiste désormais à transformer cette ambition en actions concrètes en mobilisant l’engagement politique, les financements et le soutien institutionnel nécessaires à sa mise en œuvre », a-t-il déclaré.

Au-delà de l’accès à l’eau, Cheikh Tidiane Dièye a défendu une gestion concertée des ressources qui traversent les frontières. « Lorsque les fleuves et les aquifères traversent les frontières nationales, les divergences d’intérêts peuvent devenir des sources de tensions en l’absence de dialogue et de mécanismes de coopération appropriés », a-t-il averti.

Le ministre s’est appuyé sur l’expérience du Sénégal et de ses voisins pour montrer les possibilités offertes par cette coopération. Il a notamment cité l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG). À ses yeux, l’OMVS illustre la manière dont des infrastructures communes, des investissements conjoints et un partage équitable des bénéfices peuvent renforcer la confiance entre États.

Cette expérience doit, selon lui, nourrir les efforts internationaux de prévention des conflits. Évoquant l’initiative « Eau, Paix et Sécurité », portée par le Sénégal lors de sa présidence du Conseil de sécurité des Nations unies il y a dix ans, il a appelé à renforcer la diplomatie préventive et à faire de la coopération autour de l’eau une priorité politique. « En agissant ensemble, nous pouvons faire en sorte que l’eau serve la paix, le développement et les générations futures », a-t-il soutenu.

Ces priorités doivent également être défendues lors de la troisième Conférence des Nations unies sur l’eau, que le Sénégal et les Émirats arabes unis coorganiseront à Abou Dhabi, du 8 au 10 décembre 2026. Selon Cheikh Tidiane Dièye, les préparatifs ont progressé depuis la réunion de haut niveau tenue à Dakar en janvier.

Le travail porte désormais sur la consolidation des initiatives et des messages politiques. L’objectif affiché est de permettre à l’Afrique de défendre une position commune et de peser sur les décisions concernant l’eau et l’assainissement. Le ministre attend surtout de cette conférence des avancées mesurables.

« La Conférence doit nous aider à franchir un pas décisif dans la mobilisation des investissements, le renforcement de la coopération internationale et la traduction des engagements en résultats tangibles au bénéfice des populations et de la planète », a-t-il déclaré.

CHEIKH THIAM