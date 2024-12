La sécurité aéroportuaire est une problématique lancinante dans les pays africains. Au Sénégal, ce problème est en phase de connaître une solution. En effet, une convention de partenariat a été signée hier, entre l'aéroport Blaise Diagne et la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, pour mieux assurer leurs missions communes de sécurisation.

Le directeur général de l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD SA) et le général de brigade, commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) ont matérialisé leur accord de principe pour mener ensemble des activités de sécurisation aéronautique au sein de l'aéroport par la signature d'une convention de partenariat entre les deux entités. Lors de la cérémonie de signature du protocole qui s'est tenue dans les locaux de l'AIBD, le directeur général de l'aéroport a démontré la pertinence de cet accord. "La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a une expérience avérée dans la lutte contre toute forme de feu, une capacité organisationnelle de personnel, de mobilisation, de rapidité d'intervention. Il est donc naturel que l'AIBD puisse aller à l'école de la BNSP et se rapprocher d’elle pour pouvoir assurer ses missions", a expliqué Mouhamed Abiboulaye Dièye.

Selon lui, "ceci participe à la sécurisation des aérodromes pour assurer aux Sénégalais une qualité de résilience et surtout un niveau de sécurité optimisé". Dans ce cadre, précise le directeur général, ses collaborateurs et lui accordent une importance au soutien de la BNSP et à leur volonté de leur ‘’faire profiter de leur matériel et technicité’’ pour former les équipes de l’AIBD. Ainsi, ils vont les encadrer conformément aux directives pour la sécurité et la sûreté aéroportuaire.

Pour sa part, le commandant de la BNSP a indiqué que ce protocole permettra, ‘’grâce à un contact permanent, d’assurer avec célérité et efficacité la distribution des secours sauvetages en cas d’accident ou de catastrophe impliquant un aéronef à l’intérieur comme à l’extérieur des aéroports, en particulier ceux régionaux". À en croire le général de brigade Mamadou Ndoye, la BNSP est en train de développer des capacités spécialisées de secours aéroportuaires. "Et ça va placer notre pays au premier rang des pays africains dans ce domaine. Aujourd’hui, nous disposons de dix véhicules Falcon 6 que vous [le DG de l'AIBD, NDLR] avez bien voulu visiter à l’État-major, de sauvetage et de lutte contre les feux d’aéronefs, mais également utilisables lors des grands incendies de dépôts d’hydrocarbures ou d’entrepôts, avec des lances-canons très efficaces. Les sapeurs-pompiers sont dotés de nouvelles capacités qui nous permettront de juguler les accidents et les catastrophes d’aéronefs".

Il a annoncé ‘’la formation prochaine à l’étranger de vingt officiers, sous-officiers et militaires du rang spécialiste en pompier d’aéroport avec une certification de l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Nous avons décidé d’autonomiser ensuite la formation dans le cadre d’une coopération avec des centres de formation externes pour conduire des formations ici au Sénégal", a assuré le général Ndoye.

‘’Au-delà de ces volets de secours, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers est disposée à utiliser ses moyens de dernière génération pour les secours médicaux. Nous disposons également de moyens spécialisés de type nautique et aquatique, surtout pour les aéroports régionaux qui ont plan d’eau. L’autre élément essentiel de cette collaboration porte sur le soutien logistique et l’entraînement du personnel".

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)