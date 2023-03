L’Agence d’assistance à la sécurité de proximité, conformément à ses missions axées essentiellement sur la prévention, l’assistance et l’alerte, veut poursuivre la dynamique de la mise en œuvre de la gouvernance sécuritaire de proximité. À ce titre, elle a regroupé les parlementaires, les acteurs territoriaux et les journalistes dans un atelier de partage sur les missions de l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité.

Placée sous la tutelle technique du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et la dépendance financière du ministère de l'Économie et des Finances, l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité (ASP) a été créée par décret n°2013-1063 en date du 5 aout 2013. L’une de ses missions est de promouvoir la paix et la citoyenneté. C’est dans ce cadre que des acteurs du domaine sont en conclave à la Somone pour réfléchir sur les voies et moyens de renforcer la promotion de la paix et de la citoyenneté.

‘’En organisant cet atelier de partage sur les missions de l’ASP, nous voudrions par ailleurs renforcer le partenariat avec d’autres acteurs non moins importants dans la promotion de la paix et la vulgarisation d’actions citoyennes. C’est l’occasion pour l’agence d’assumer ses missions de sensibilisation et de confirmer son ancrage dans la promotion du civisme et du volontariat’’, a fait savoir le directeur général de l’ASP.

Pour être plus précis, Mamadou Salif Sow poursuit : ‘’Avec les médias, nous voudrons bien assurer nos fonctions de communication sociale, d’éducation et de la transmission de la culture de la paix et de la citoyenneté. Avec les forces de défense et sécurité, nous comptons sur leurs expériences pour jouer pleinement nos rôles de préventionnistes.’’

Sur la même lancée, il ajoute : ‘’L’accompagnement des acteurs territoriaux, notamment les autorités administratives, ainsi que l’appui des élus locaux ne seront pas de trop pour traduire en actes la vision du chef de l’État en matière de sécurité de proximité à travers l’enrôlement de milliers de jeunes qui participent au développement du pays, dans le cadre d’un pacte civique.’’

À en croire le DG Sow, les assistants à la sécurité de proximité (ASP), considérés comme des auxiliaires du développement déployés au niveau de l’Administration territoriale et judiciaire, à la police nationale, à la gendarmerie nationale, dans les collectivités territoriales, dans les quartiers et autres services techniques, ont largement démontré leur patriotisme et leur engagement à travers une forte mobilisation sociale observée pendant la pandémie de la Covid-19 et lors des inondations.

Pour lui, ‘’ce comportement patriotique quotidien, ponctué d’actions citoyennes constatées sur l’ensemble du territoire national, a été toujours apprécié par les populations et les services utilisateurs de ces ASP’’.

C’est pour cette raison, poursuit-il, que les ASP bénéficient de la gratuité du transport, d’une prise en charge médicale et pharmaceutique, ainsi que leurs ayants droit à hauteur de 80 %. Dans la même dynamique, continue M. Sow, ‘’l’agence, en s’adossant sur le diptyque emploi-sécurité, continue à favoriser l’employabilité des jeunes. Grâce au programme ‘’Un ASP un métier’’, 300 ASP ont été formés dans les métiers de stadier, avec l’aide de la Fifa, par l’entremise de la Fédération sénégalaise de football.

Avec le soutien appuyé des forces de défense et de sécurité, nos agents ont été formés en secourisme, en gestion et emploi de motopompe, maitre-nageur sauveteur grâce à un partenariat fécond entre l’agence et la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Ils ont été également renforcés en police de proximité à l’École de formation permanente de la police nationale qui n’a cessé de contribuer à l’encadrement des ASP mis à leur disposition. Nous nous félicitons aussi de l’appui technique de la gendarmerie nationale où près de 1 300 ASP ont subi un stage en police de la route, en sécurité rapprochée, en sécurisation des édifices publics par ses unités d’élite du GIGN et de la LGI’’, a assuré Mamadou Salif Sow.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)