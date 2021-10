Sénégal-Gambie

L’AIMM et les populations de la zone de Médina-Mary condamnent ‘’fermement le mépris’’ des Gambiens à l’endroit des forces de Police du Sénégal, et leur rappellent qu’ils ne sont pas en territoire conquis. Dans leur note, ils saluent le travail abattu par les agents de la Police de l’air et des frontières, qui ont tout fait pour éviter cette situation, bien qu’ils soient en nombre limité.

Ils ‘’appellent les leaders politiques, organisations de la société civile, leaders d’opinion, les médias, à les appuyer dans la lutte contre les lobbies de tous poils (qu’ils soient de l’administration ou élus locaux) du département de Vélingara dont des élus de la commune de Kandia, qui font du foncier avec les Gambiens, leur business, notamment à l’approche des élections locales de janvier 2022 ; s’interrogent sur les raisons du manque de réactivité de l’administration territoriale de Vélingara (préfet du département et sous-préfet de Saré Colly Salé)’’, lit-on dans le document.

...D’après la même source, les habitants de cette zone réclament une enquête sur ‘’leur attitude suspecte’’ et des sanctions administratives à leur encontre, dans l’hypothèse où leurs responsabilités seraient établies dans la faillite de la gestion de cette ‘’situation humiliante’’ pour le Sénégal et pour ses conséquences futures. Ils ‘’dénoncent l’occupation d’un seul centimètre-carré du territoire national, par des Gambiens.

Ils réclament des explications sur la construction d’un bâtiment à usage d’habitation dans un endroit isolé de toute localité sénégalaise, et son occupation par une famille gambienne, en dehors de toute autorisation officielle ; la destruction du bâtiment, l’exhumation des corps enterrés sur les lieux et leur transfert dans leur village, en Gambie, le Sénégal n’étant dépôt de morts pour les Gambiens. Ils réclament à nouveau, l’implantation d’un arrondissement dans la zone frontalière avec la Gambie, celui de Saré Colly Salé ne répondant plus aux normes ; l’accélération du dossier de création d’une commune à Médina-Mary, bloqué à la sous-préfecture de Saré Colly Salé depuis des semaines’’, font-t-ils savoir dans leur texte.