Sénégalais disparus en Mauritanie

Comme l'exprimait avec justesse le philosophe et critique d'art Yacouba Konaté, "L'artiste a vocation à donner forme et volumes aux rêves de l'homme. Il sait rendre visibles les cauchemars qui empêchent les hommes de dormir en paix. Dans l'enchevêtrement de l'utopie et du cauchemar, au carrefour de la séduction et du désenchantement, il tisse sa toile. Freud tenait le rêve pour