Soutien à la Palestine

‘’L’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), fidèle à sa tradition d’engagement pour la justice, la paix et la solidarité internationale, réaffirme son soutien indéfectible au peuple palestinien dans sa lutte pour l’établissement d’un État libre, indépendant et souverain, avec Jérusalem comme capitale’’, rapporte un communiqué reçu à l’APS. Selon la même source, le professeur Alioune Badara Kandji, recteur de l’Ucad a reçu, mardi, une délégation conduite par l’ambassadeur Coly Seck, représentant permanent du Sénégal auprès des Nations Unies et président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien.

Le diplomate sénégalais était accompagné de Leonardo Santos Simão, représentant spécial du secrétaire général de l’ONU, et Riyad Mansour, représentant de l’État de Palestine aux Nations Unies, souligne le communiqué. Ont pris également pris part à cette visite Tarek Ladjal du département du Dialogue et de la Sensibilisation de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) ainsi que plusieurs éminentes personnalités diplomatiques telles que les ambassadeurs de Malaisie, de Cuba et d'Indonésie. La délégation universitaire était composée du recteur, du secrétaire général de I’Ucad, des chefs d’établissement ainsi que du conseiller spécial du recteur et des directeurs centraux de l’Ucad, mentionne le communiqué.

Cette mobilisation ”traduit la volonté ferme” de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar ‘’de s’associer pleinement aux efforts de la communauté internationale pour une paix juste et durable’’, indique le texte. Le recteur Kandji a réaffirmé, devant la délégation, ”la position constante de l’Ucad en faveur des causes justes”. Il n’a pas manqué de rappeler que ”l’Ucad s’inscrit dans une tradition de solidarité historique, en évoquant notamment l’exemple de Nelson Mandela, fait Docteur Honoris Causa de l’université en 1992, au plus fort de la lutte contre l’apartheid”. Dans la continuité de cette dynamique, l’université Cheikh Anta Diop de Dakar a annoncé le lancement prochain d’un projet de conférence internationale et transdisciplinaire sur la question palestinienne.