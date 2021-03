Maître El Hadj Diouf veut traduire le leader du Pastef devant la justice, pour ’’tentative d’assassinat’’.

Alors que le calme revient peu à peu dans le pays, Maître El Hadj Diouf, taquin et menaçant, a fait une nouvelle sortie pour annoncer une autre affaire… judiciaire. Face à la presse hier, il a informé qu’il compte porter plainte contre l’opposant Ousmane Sonko, pour ‘’tentative d’assassinat’’. La plainte étant déjà rédigée, il dit attendre le procès-verbal de la gendarmerie qui a constaté les dégâts causés chez lui.

En effet, au moment des troubles qui ont suivi l'arrestation du principal opposant de Macky Sall, la maison de Me Diouf, sise à Hann-Maristes, n’a pas été épargnée par la furie des jeunes qui étaient spontanément sortis dans la rue pour manifester leur colère. Elle a été saccagée et incendiée. N’eût été l’intervention des voisins, il y aurait plus de dégâts. Et la robe noire tient M. Sonko pour responsable de ces évènements.

Il l’accuse d’avoir influencé les jeunes. ‘C’est Sonko qui a fait brûler ma maison et plusieurs maisons… avec ces gens du Frapp qui ne frappent sur rien du tout. Et j’aurais pu mourir, si j’étais là-bas. Parce que les ‘bandits’ n’étaient pas venus pour me caresser ou me masser’’, a-t-il déclaré dans un interminable discours qui partait dans tous les sens.

Dans la première déclaration d’Ousmane Sonko, après la convocation des gendarmes à propos de l’affaire de viol présumé dans laquelle il est cité, Me El Hadj Diouf y entend ceci : ‘’Aller mourir pour moi pour que je n’aille pas répondre à la gendarmerie.’’ Maitre Diouf, l’un des avocats de la masseuse, d’ajouter : ‘’Ces jeunes sont si pauvres. C’est pourquoi ils vont même mourir dans les pirogues… Une situation qui s’est accentuée avec la crise économique due à la pandémie. Mais Sonko, comme il est malhonnête, il leur a promis qu’il va régler leurs problèmes. Or, il ne va rien régler du tout.’’

Dans ce nouveau contentieux qui s’annonce, Me El Hadj Diouf compte aller jusqu’au bout. D’ailleurs, il ne veut aucune médiation. ‘’On ne laissera pas passer un tel affront… Il ne faut pas qu’on affaiblisse la justice. Sinon, on n’a qu’à fermer les cours et tribunaux. Et chaque fois qu’il y aura des problèmes, on ira voir les marabouts pour qu’ils les règlent. Combien y a-t-il de jugements rendus dans les cours et tribunaux sans que même les religieux en soient informés ? Il n’y aura aucune médiation !’’, a-t-il martelé.

Par ailleurs, il y a une vidéo qui circule ces temps-ci, où il est dit que l’avocat a abandonné Adji Sarr et qu’il défend maintenant Ousmane Sonko. Relevant que ceux qui n’ont pas suivi l’émission ‘’Balance’’ sur Walf TV peuvent être trompés, Me El Diouf précise que la vidéo est truquée, parce qu’il fait toujours partie des avocats de la masseuse.

‘’Sonko n’est pas le chef de l’opposition…’’

Si bon nombre de politologues considèrent Ousmane Sonko comme leader naturel de l’opposition, ce n’est pas le cas de Me El Hadj Diouf. ‘’On dit que Sonko est le chef de l’opposition. C’est faux ! Sonko n’est rien du tout. Si on s’en tient à Sonko lui-même, que disait-il ? Jaloux et méchant, lorsqu’on a dit que c’est Idrissa Seck qui devait être le chef de l’opposition, avant qu’il ne devienne président du Conseil économique, social et environnemental, c’est Sonko qui a dit, publiquement, que le chef de l’opposition doit être issu de l’Assemblée nationale’’, dit-il.

D’ailleurs, il pense que c’est seulement grâce à la récupération de l’électorat de Khalifa Sall (emprisonné) et de Karim Wade (exilé) que le leader du Pastef s’est retrouvé avec 15 %, à la dernière élection présidentielle. ‘’On ne peut pas être plus royaliste que le roi. C’est par rapport au classement de l’élection présidentielle qu’on désigne le chef de l’opposition. Il était classé 3e. Il ne pouvait pas donc bénéficier du titre de chef de l’opposition’’, a-t-il soutenu.

BABACAR SY SEYE