Le laboratoire Gradis de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, en collaboration avec l’ONG Fawzou Wanadiaty, a organisé, hier à l'UGB, une journée d'étude en hommage au khalife de Bambilor Thierno Amadou Tidiane Bâ. Une occasion qui a été saisie par la communauté universitaire et le nombreux public de discuter sur l'importance de la diplomatie religieuse. D'ailleurs, d'éminents enseignants-chercheurs à l'UGB et de l'Ucad ont fait des présentations autour du thème "La diplomatie religieuse et ses enjeux dans un monde en mutation".

L’actualité nationale et internationale fait de la religion un domaine qui alimente quotidiennement les débats et les discussions. Au Sénégal, les différentes confréries sénégalaises ont produit dans leurs trajectoires des figures emblématiques, de diplomates attitrés et de diplomates de fait. Serigne Cheikh Ameth Tidiane Ba, Serigne Cheikh Mahi Niass, Serigne Mame Mor Mbacké, pour ne citer que ceux-là, sont une parfaite illustration de cette diplomatie religieuse.

Pour le khalife de Bambilor Cheikh Ameth Tidiane Ba, le terme de diplomatie classique désigne surtout l’action et la manière de représenter son pays auprès d'une nation étrangère et dans les négociations internationales. "La diplomatie classique entre donc dans un cadre institutionnel, normalisé et légiféré. En la matière, il y a effectivement des personnes habilitées et légitimées", a déclaré Serigne Cheikh Ameth Tidiane Ba.

Quant à la diplomatie religieuse, le terme prend le sens de dialogue, de rapport et de relation pour jouer un rôle de facilitateur dans la résolution des crises surtout, en tant que médiateurs. "La diplomatie religieuse est donc une démarche, une attitude contributoire qui vient en appoint à la diplomatie classique qui décide des politiques à mener. Seulement, elle fait souvent face à des obstacles relatifs à des normes, des contraintes et des procédures parfois inadéquates pour régler des situations ponctuelles de crise", a-t-il signalé.

Avant d’ajouter que sans porter atteinte aux lois et règlements, le religieux se positionne souplement comme un pont vivant entre les différents camps qui pourraient s’opposer. "C’est ce qui explique d’ailleurs nos bons rapports avec les ambassades étrangères qui nous accompagnent surtout. Raison pour laquelle, à nos autorités étatiques, je souhaiterais demander solennellement une prise en compte de cette dimension nouvelle de la diplomatie religieuse dans la politique étrangère de notre pays, pour son rayonnement dans la géopolitique mondiale", a déclaré le khalife de Bambilor.

Concilier le spirituel et le tempore

D'ailleurs, a-t-il ajouté, plus que jamais, l’heure est venue de concilier, de la manière la plus habile qui soit, le spirituel et le temporel. "La sagesse qui doit nous conduire à une vie sociale et relationnelle est inscrite plusieurs fois dans les trois Livres révélés, particulièrement le Coran qui est la synthèse de la Thora, de la Bible et du Furqan. Il y a des valeurs universelles que nous partageons, surtout nous adeptes des religions révélées. Nous défendons tous des valeurs communes pour l’essentiel, de morale et de sagesse", a soutenu Serigne Cheikh Ameth Tidiane Ba.

Pour le sage de Bambilor, parmi les idées maîtresses de la morale coranique, on trouve plusieurs incitations à une conduite vraiment humaine envers les autres hommes. L’une des plus significatives est peut-être celle qui fait référence à Luqman, un personnage qui était d'une renommée légendaire chez les Arabes bien avant l'éclosion de l'islam. "On note en filigrane par là une diplomatie religieuse dans l’éducation de l’enfant où le père utilise le dialogue. Ainsi, nous voulons monter sur les épaules de Luqman pour étendre cette diplomatie à tous les niveaux, en collaboration avec les universitaires qui vont nous proposer la posture sur laquelle nous allons nous inscrire", a déclaré Serigne Cheikh A. T. Ba.

Profitant du colloque, le khalife de Bambilor s'est adressé aux vaillants et ambitieux étudiants pour leur rappeler l'importance que la quête du savoir occupe dans la vie de l’homme. "Plus que jamais, vous êtes dans l'obligation de vous ouvrir au monde de la recherche dans un élan à la fois transdisciplinaire, multidisciplinaire et interdisciplinaire. Car le visionnaire Pr. Cheikh Anta Diop avait vu venir quand il disait : ‘’Armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel’’, a-t-il conclu sous les applaudissements de l'assistance.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS