Le festival Saint-Louis Docs a lancé, mardi 28 avril 2026, sa nouvelle édition dans une ambiance populaire et engagée. À travers la projection du documentaire Les Voyageurs de David Bingong, les organisateurs ont placé la question migratoire au cœur de cette ouverture, dans une ville directement concernée par les départs clandestins.

Saint-Louis a renoué, mardi soir, avec l’un de ses rendez-vous culturels les plus attendus. Sur l’esplanade de l’Institut français, transformée en salle de cinéma à ciel ouvert, festivaliers, habitants, étudiants et professionnels du septième art ont répondu massivement à l’appel pour la cérémonie d’ouverture de Saint-Louis Docs 2026. Dans une atmosphère à la fois festive, populaire et engagée, le festival a opté pour une entrée en matière sobre, privilégiant les images aux discours. Peu de formalisme, mais une forte présence du public, comme l’a souligné le coprésident Souleymane Kébé : « La soirée était remplie, des festivaliers sont venus en nombre ».

Depuis sa création, Saint-Louis Docs s’inscrit dans une dynamique d’action plus que de discours. L’événement ne se limite pas à la diffusion de films, mais se positionne comme un espace de formation, de rencontres et de circulation des œuvres documentaires du continent et du reste du monde. Dans cette logique, la cérémonie d’ouverture a également été marquée par la remise de distinctions aux participants de l’atelier Pocket Doc. Ce programme, basé sur la création documentaire via smartphone, traduit une volonté de démocratiser les outils de production et de favoriser l’émergence de nouveaux talents. « Nous avons pu faire aussi ce qu'on sait faire, peu de discours et beaucoup d'actions », a insisté Souleymane Kébé, résumant la ligne éditoriale du festival.

Les Voyageurs , un choix hautement symbolique

Le temps fort de la soirée a été la projection du documentaire Les Voyageurs du réalisateur camerounais David Bingong. Ce film de 61 minutes, réalisé entre le Cameroun, le Maroc et l’Espagne, suit un groupe de migrants bloqués à la frontière maroco-espagnole. Loin des récits sensationnalistes, le documentaire adopte une approche humaine et immersive, centrée sur l’attente, la fatigue, la survie quotidienne et la persistance du rêve d’ailleurs. Les personnages ne sont pas réduits à leur statut de migrants, mais présentés dans toute leur complexité, entre espoir, doute et résilience. Le choix de ce film pour ouvrir le festival n’est pas anodin. À Saint-Louis, la migration irrégulière est une réalité sociale profondément ancrée. « C'était important de montrer ce film-là à Saint-Louis, une ville où il y a beaucoup de jeunes qui partent aussi avec les bateaux », a expliqué le coprésident du festival.

La particularité de Les Voyageurs réside également dans la posture de son réalisateur. David Bingong qui filme de l’intérieur, en tant que témoin et acteur du récit. Cette immersion confère au film une intensité rare, où la caméra devient un outil de témoignage plus qu’un simple dispositif d’observation. Dans une esthétique brute, parfois fragile, le documentaire s’inscrit dans une tradition de cinéma direct, où l’urgence du réel prime sur la sophistication formelle. Il rappelle ainsi la capacité du cinéma documentaire à transformer des réalités abstraites en expériences sensibles.

Avec cette nouvelle édition, Saint-Louis confirme son rôle de plateforme majeure pour le cinéma documentaire en Afrique de l’Ouest. Le festival permet de donner une visibilité à des œuvres souvent absentes des circuits commerciaux, tout en favorisant les échanges entre réalisateurs et publics. Malgré des contraintes persistantes, coûts de déplacement, difficultés de visas, budgets limités, plusieurs cinéastes ont fait le déplacement. « On a quand même […] beaucoup de réalisateurs qui sont venus et qu'on pourra rencontrer après les projections », a indiqué Souleymane Kébé.

Fatou Bâ (envoyée spéciale à Saint-Louis)