Les jeunes patriotes de certains quartiers de la capitale du Nord n’ont pas attendu la journée régionale du programme ‘’Setal sa Gox’’ pour nettoyer leurs localités. Des actions citoyennes que des responsables du parti Pastef ont félicitées et les ont invités à ne plus attendre les autorités locales pour la salubrité de Saint-Louis. D'ailleurs, ils ont profité de la clôture des activités citoyennes pour fustiger la gestion de la commune par le maire Mansour Faye.

Les jeunes des quartiers Camp des gardes, Eaux-Claires et Diaminar, dans le faubourg de Sor, ont anticipé sur la journée régionale de ‘’Setal Sa Gox’’ prévue samedi prochain. Pendant 72 heures, ils ont balayé, curé de nombreux dépôts sauvages d’ordures et reboisé les rues de leurs localités. Des actions citoyennes qui ont été vivement saluées par les responsables de Pastef.

Pour la responsable et directrice de l’Olac, Diarra Sow, ce sont des initiatives citoyennes à perpétuer pour le développement de Saint-Louis. ‘’Ndar sera entretenu par les Saint-Louisiens. C’est pourquoi je vous exhorte à continuer sur cette lancée et à ne pas attendre les actuelles autorités municipales qui ont baissé les bras depuis belle lurette’’, a dénoncé la DG de l’Office des lacs et cours d’eau.

Saisissant la balle au bond, le responsable départemental du Pastef, Moustapha Niang, a fustigé la mauvaise gestion du maire Amadou Mansour Faye. Pour lui, Saint-Louis mérite un autre sort. ‘’La position géographique de Saint-Louis et les atouts touristiques de la ville devraient pousser le conseil municipal à plus travailler pour la rendre plus propre et plus accueillante. Malheureusement, le maire est plus préoccupé par autre chose. Depuis ses dernières déroutes électorales de 2024, il ne s’occupe plus de la ville. Il sabote et a laissé les populations à elles-mêmes’’, a vilipendé Moustapha Niang.

Très virulent, le responsable patriote a invité l’édile de la ville tricentenaire à s’occuper davantage des doléances des populations locales. ‘’L’insalubrité, l’obscurité, le désordre et les débordements des marchés notés dans les différents quartiers témoignent à suffisance de la mauvaise gestion de la commune. Pourtant, avec un maire visionnaire et travailleur, Saint-Louis serait très développée, car elle détient tous les atouts pour se hisser au sommet des grandes villes. Malheureusement, le maire Mansour Faye est plus préoccupé par la vente des produits de sa ferme que des affaires des Saint-Louisiens’’, a-t-il râlé.

Pour Moustapha Niang, le maire est attendu au tournant, parce qu’il a trahi les populations. ‘’En venant chercher la mairie, il avait promis monts et merveilles à Saint-Louis. Mais aujourd’hui, c’est la catastrophe, la commune a fait un bond de plusieurs années en arrière. Les malades font la navette jusqu’à Louga pour passer un scanner. Pis, la morgue de l’hôpital souffre depuis plusieurs mois de la climatisation. Les écoles tombent en ruine. C’est honteux. Mais qu’il sache que les Saint-Louisiens ne le laisseront pas faire et au moment opportun, ils prendront leur responsabilité pour placer des hommes et des femmes capables de donner à Ndar sa véritable place sur l’échiquier national’’, a martelé M. Niang. Avant de rappeler qu’il est candidat aux prochaines élections municipales pour relever le défi du développement de Saint-Louis.

Une candidature qui a d’ores et déjà reçu le soutien de certains responsables du parti Pastef dans le département de Saint-Louis, dont les DG Babacar Diop du Crous/UGB et Diarra Sow de l’Olac.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS