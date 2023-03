Après les drames dans les hôpitaux de Linguère et de Tivaouane, des instructions fermes ont été données pour l'installation de comités d'hygiène et de sécurité dans toutes les structures sanitaires publiques et privées. C'est dans ce cadre que l'Inspection régionale du travail et de la sécurité sociale a organisé, hier, une session de renforcement de capacités et d'installation des membres de sept CHST dans les différentes structures de santé de Saint-Louis.

Les travaux ont permis de passer en revue les conditions de travail des comités d'hygiène et de sécurité dans les structures sanitaires publiques et privées de la région Nord. Les images insoutenables de frêles corps d'enfants complètement calcinés dans des structures sanitaires du pays sont encore vivaces dans les mémoires des populations. Des scènes d'horreur qui avaient poussé les autorités à dire "plus jamais ça dans nos hôpitaux".

C'est ainsi que, par circulaire n°000551/MTDSRI/DGTSS/DPS/DPHSST en date du 29 juin 2022, le directeur général du Travail et de la Sécurité sociale a instruit les inspections du travail et de la sécurité sociale des différents ressorts de procéder à l’installation des comités d’hygiène et de sécurité au travail (CHST) dans les établissements publics et privés de santé.

Donnant suite à la décision de l'autorité centrale, l’Inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de Saint-Louis (IRTSS/SL), avec l’appui de la coopération allemande (Giz), dans le cadre du projet ‘’Ensemble vers la réforme du travail’’, a organisé, hier, un atelier d’installations des CHST et de formation des membres sur l’institution du CHST et la gestion et la prévention des risques professionnels.

Pour Cheikh Ameth Tidiane Mboup, contrôleur du travail, cette rencontre est une instruction qui fait suite aux événements malheureux qui se sont passés dans différentes structures sanitaires du pays, dont celles de Linguère et de Tivaouane. "Des événements qui ont vu la mort de jeunes enfants dans des conditions très atroces. Raison pour laquelle des directives fermes ont été données par les autorités pour l'installation de comités d'hygiène et de sécurité de façon officielle et concrète dans les structures publiques et privées de santé. Mais également, il fallait renforcer les compétences des membres pour qu'ils puissent intervenir efficacement dans la prévention avec la gestion des risques professionnels et réduire au maximum les dangers dans les structures sanitaires publiques et privées de la région", a déclaré Cheikh Ameth Tidiane Mboup.

D’après toujours le représentant du chef du Service régional du Travail et de la Sécurité sociale, le diagnostic profond de l'état des lieux des comités d'hygiène et de sécurité dans l'efficacité de leurs actions. Les limites décelées ont permis de planifier des actions à mener ultérieurement pour être plus efficace. "Nous espérons que les échanges et les modules dispensés seront mis en application sur le terrain pour amoindrir les risques professionnels dans les structures publiques et privées sanitaires et les hôpitaux de la région de Saint-Louis", a signalé M. Mboup.

Pour Guy Amar Faye, responsable des ressources humaines de l'hôpital régional de Saint-Louis, la majeure partie des comités dans les structures sanitaires ne fonctionne pas dans des conditions optimales pour une meilleure amélioration du travail des agents. Mais, a-t-il poursuivi, pour y remédier, il faut lever certains obstacles, dont le principal est la formation des membres. "La principale difficulté à laquelle les comités d'hygiène et de sécurité sont confrontés est la formation de leurs membres. Parce qu'au-delà des membres ès qualités, il y a d'autres membres titulaires et suppléants cooptés. Et ces derniers ont besoin de renforcement de capacités pour pouvoir bien mener leur mission. Mais avec l'appui de la Giz à côté de l'Inspection régionale du travail et de la sécurité sociale, c'est un bon nouveau départ pour les comités d'hygiène et de sécurité dans les structures sanitaires publiques et privées de la région Nord" a conclu M. Faye.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS