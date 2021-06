En attendant la réalisation, à Saint-Louis, de l'hôpital de niveau 4 promis par le chef de l'État, la carte sanitaire de la vieille ville s'agrandit, avec l'inauguration d’un nouveau poste de santé au quartier Hydrobase, dans la langue de Barbarie. Ainsi, une vieille doléance de plus de 20 ans se concrétise, au plus grand bonheur des populations.

Saint-Louis sera dotée très prochainement d'un hôpital de niveau 4 flambant neuf. Une révélation faite par le maire Mansour Faye, en marge de la cérémonie d'inauguration du poste de santé du quartier Hydrobase.

Selon l’édile, l'État du Sénégal ambitionne de relever également les plateaux techniques de Principal et de Dalal Jamm pour en faire des hôpitaux de niveau 4. "Cette volonté de faire bénéficier les populations de soins de qualité, démontre à la face du monde que la santé est une priorité dans la politique du président de la République. Les structures sanitaires inaugurées lors des tournées économiques dans les régions Centre et Est en sont une parfaite illustration", a déclaré le ministre Mansour Faye. Avant d'inviter les populations du quartier de l'Hydrobase à préserver l'infrastructure et à en faire bon usage.

"Depuis plus de 20 ans, malgré la densité humaine du quartier, vous ne disposiez que d’une case de santé sous-équipée. Mais grâce au conseil municipal, sur fonds propres, vous avez aujourd'hui, au sein du quartier, un poste de santé construit à hauteur de 30 millions de francs CFA et entièrement équipé en matériel médical par le partenaire BP, dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, pour une enveloppe de plus de 7 millions de francs CFA", a signalé l'édile de la vieille cité. Le conseil municipal accompagnera pour que le logement de la sage-femme soit achevé, a-t-il ajouté.

Au nom des populations bénéficiaires, le président du conseil de quartier a exprimé sa satisfaction de voir une vieille doléance se réaliser, après plusieurs années d'attente. "C'est un grand ouf de soulagement que nous, habitants d’Hydrobase, avons poussé, avec l'inauguration du poste de santé. C'est une épine qui nous a été ôtée du pied, par la réalisation de ce bijou. Le personnel sanitaire de la case de santé était très dévoué pour satisfaire les besoins des populations, mais il n'y avait pas de moyens. Quand on avait des malades ou des femmes qui devaient accoucher, ils étaient évacués vers le poste de Guet-Ndar ou à l'hôpital. Avec cette structure sanitaire, nos malades seront pris en charge sur place et les femmes enceintes ne seront plus transportées sur plusieurs kilomètres", a soutenu M. Fall.

Le poste de santé flambant neuf dispose d'une salle de consultations, d'une salle d'hospitalisation, d'une salle de soins, d’un bloc d’hygiène et d'une maternité.

Ibrahima Bocar SENE (Saint Louis)