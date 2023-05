Le ministre délégué auprès du ministre de l’Eau et de l’Assainissement, chargé de la Prévention et de la Gestion des inondations, Issakha Diop, était hier l'hôte de Saint-Louis, dans le cadre de la tournée nationale "Wadial-Nawét". Une occasion qu'il a saisie pour annoncer la reprise du programme d'assainissement des dix villes avant d'inviter les populations à préserver les infrastructures d'évacuation d'eaux pluviales déjà installées.

De par sa position géographique, la ville de Saint-Louis est très exposée aux inondations. D'ailleurs, c'est dans ce cadre que le ministre délégué Issakha Diop, chargé de la Prévention et de la Gestion des inondations, a visité hier différents quartiers inondables du faubourg de Sor et certaines infrastructures d'évacuation d'eaux pluviales et usées de la vieille ville. Pour constater de visu l'état des lieux et surtout pour échanger avec les populations riveraines qui sont confrontées chaque année à des inondations, la délégation ministérielle s’est rendue successivement au bassin de rétention de Pikine 700, à la station de pompage des eaux de Diaminar, aux digues-routes de Guinaw-Rails et de Darou-Marmiyal.

À la fin de la tournée, le ministre délégué a invité les populations saint-louisiennes à préserver les infrastructures d'évacuation d'eaux. "Partout où nous sommes passés, nous avons appelé les populations à participer à la lutte contre les inondations. Mais pour y arriver, il faut avoir des comportements citoyens en évitant de jeter des ordures ménagères, des déchets solides et plastiques dans les canaux d'évacuation d'eaux", a soutenu le ministre Issakha Diop.

En attendant les prochains grands chantiers de canalisation, des opérations de curage des canaux d'évacuation des eaux usées et pluviales sont entreprises au quartier de Pikine. "Le travail de curage permettra déjà d'anticiper sur les inondations qui pourraient être enregistrées dans les zones inondables de certains quartiers de la ville dans quelques mois. D'autant plus que l'Anacim a alerté que cette année, l'hivernage sera pluvieux et très précoce", a expliqué le ministre.

Issakha Diop a également profité de la visite pour annoncer la reprise des travaux du programme d'assainissement des dix villes, dont Saint-Louis fait partie. "Le déroulement du programme a été perturbé par quelques problèmes. Heureusement, ces obstacles ont été réglés par les autorités et le programme va poursuivre son cours très prochainement. Pour l'État du Sénégal, la réalisation de ce programme permettra d'apporter des solutions adéquates et durables aux problèmes d'assainissement des localités concernées par le projet", a-t-il déclaré.

D'ailleurs, a-t-il poursuivi, l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) fera une tournée d'explication dans les localités visées, pour détailler aux populations le programme qui est mis en place.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS