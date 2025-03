Dans le cadre de la modernisation du transport urbain, il a été procédé, hier à Saint-Louis, à la cérémonie de remise de clés d’une vingtaine de taxis de proximité à deux groupements de chauffeurs ‘’clando’’. Une occasion que l’administrateur du Fonds de développement des transports terrestres (FDTT) a saisie pour rappeler que ces derniers permettront de donner un nouveau souffle au transport urbain de Ndar.

Les chauffeurs bénéficiaires du projet test des taxis de proximité dans la Langue de Barbarie ont poussé, hier, un grand ouf de soulagement, après près d’une année d’attente. En présence des autorités administratives et de Bara Sow, administrateur du Fonds de développement des transports terrestres, ils ont reçu les clés de 20 taxis pour leur exploitation. Pour Bara Sow, le projet a connu un certain retard, parce qu’il est nouveau et les véhicules fonctionnent au gaz. ‘’Comme la réglementation est un peu compliquée, il fallait prendre le temps de régler toutes les contraintes liées à la réglementation. C'est pourquoi nous remercions la Direction régionale de l'environnement de Saint-Louis qui, après l'étude d'impact environnemental, nous a aidés à lever toutes les contraintes pour plus de sécurité dans l'exploitation du gaz. Ce que nous avons fait avec nos différents partenaires. Maintenant, tout est fait pour que les véhicules puissent démarrer, pour que les transporteurs qui ont attendu longtemps puissent démarrer leur exploitation’’, a soutenu M. Sow.

Avant de poursuivre que la mise en circulation des taxis de proximité dans la Langue de Barbarie donnera à Saint-Louis un nouveau visage en matière de transport. ‘’L'objectif des autorités, c'est d'éradiquer tout ce qui est transport irrégulier, plus particulièrement les ‘clandos’, tout en privilégiant ceux qui étaient dans ces métiers. Il fallait leur trouver un travail normé et permettre aux populations de Saint-Louis de se déplacer dans des conditions beaucoup plus confortables. Il fallait surtout permettre aux transporteurs d’avoir plus de rentabilité, parce que le gaz est moins cher que le carburant, mais également c'est moins polluant que le carburant’’, a-t-il ajouté.

Pour l’administrateur du Fonds de développement des transports terrestres, ce projet est en droite ligne avec la nouvelle politique que les autorités du Sénégal ont dans la modernisation du transport au Sénégal. ’’Nous avons un projet échantillon ici à Saint-Louis qui a connu des difficultés, mais l'expérience étant une somme d’erreurs corrigées, ça nous permettra de nous déployer plus rapidement pour les prochains projets que nous allons avoir en matière de modernisation du secteur du transport public’’, a déclaré Bara Sow.

Au nom des chauffeurs bénéficiaires, Ibrahima Fall dit ‘’Baye Fall’’ a remercié le FDTT pour son accompagnement avant d’inviter ses collègues à être de bons payeurs pour la pérennité du projet. ‘’Ce n’est qu’une phase test. C’est à nous, les premiers bénéficiaires, de donner le bon exemple dans le remboursement et de donner confiance aux partenaires pour continuer la collaboration’’, a insisté Baye Fall.

Il faut signaler que le Fonds de développement des transports terrestres est accompagné dans le projet des taxis de proximité par la Mectrans et le Cetud.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS