Après la Présidentielle largement remportée par l’opposition d’alors, la dégringolade des anciens tenants du pouvoir continue de plus belle dans la région Nord. D’ailleurs, les résultats provisoires issus des Législatives l’ont confirmé dans les départements de Saint-Louis et de Dagana. Dimanche dernier, la liste Pastef/Les patriotes dirigée par Ousmane Sonko n’a laissé aucune chance à ses concurrentes dans ces deux circonscriptions, surtout dans le département de Dagana longtemps considéré comme l’un des plus grands bastions des libéraux. Toutefois, Podor a résisté malgré la percée remarquable de Pastef et de ses alliés.

Les lourdes tendances de victoire de la liste du Pastef sorties partiellement des bureaux de vote dans les différentes communes des départements de Saint-Louis et de Dagana ont été confirmées hier par les résultats collectés auprès des deux préfectures. Des résultats qui confortent la montée en puissance du parti politique Pastef dans la région de Saint-Louis.

D’après les résultats globaux provisoires publiés par l’autorité préfectorale de Saint-Louis, la tête de liste départementale de Pastef/Les patriotes, Yacine Samb arrive largement en tête avec un cumul de 54 054 voix. Les candidats ‘’pastéfiens’’ sont suivis de loin par la liste conduite par le maire Mansour Faye de la coalition Takku Wallu qui totalise 19 647 votes, des coalitions Jàmm Ak Njarin et Sàmm Sa Kaddu qui engrangent respectivement 3 025 et 1 889 voix. Dans le département de Saint-Louis, c’est la liste Bunt Bi qui ferme la marche en récoltant un total de 37 voix sur l’étendue du territoire départemental.

Après la publication de ces résultats provisoires, les responsables locaux et les militants du Pastef ont organisé une grande caravane à travers la commune pour fêter leur victoire et remercier les populations pour leur choix.

‘’Malgré les violences préélectorales, les Saint-Louisiens ont fait leur choix dans la paix et en toute responsabilité. Nous remercions tout le monde et surtout les populations qui nous ont fait confiance et qui ont adhéré à notre projet pour une Assemblée de rupture’’, a soutenu Yacine Samb perchée sur le toit de son véhicule.

Autre département, autre scénario de victoire. À Dagana, la liste Pastef/Les patriotes est parvenue en moins de huit mois à renverser les résultats de la dernière élection présidentielle. En mars dernier, c’est le candidat Amadou Ba de BBY, soutenu par les leaders libéraux de la zone, qui avaient gagné le Walo. Une victoire qui n’a pas été rééditée dimanche dernier par l’opposition.

En effet, sur les 11 communes du département de Dagana, la liste Pastef a raflé les huit collectivités locales dont la ville sucrière de Richard-Toll, dont le maire Amadou Mame Diop est le président sortant de l’Assemblée nationale.

Ainsi, seules les communes de Dagana, dirigée par l’ancien ministre Oumar Sarr, de Gnith et de Bokhal ont échappé à la razzia de la liste Pastef. Tout le contraire de celles de Ronkh, Gaé, Ross-Bethio, Ndombo, Mbane, Rosso-Sénégal, Diama qui ont complètement basculé dans l’escarcelle du parti au pouvoir. D’ailleurs, les résultats obtenus auprès des autorités préfectorales de Dagana donnent une large victoire à la liste conduite par Ousmane Sonko avec un total de 33 640 voix. Elle est talonnée de près par la liste Takku Wallu qui a obtenu un cumul de 24 376 votes et le trio de tête est fermé par la coalition Jàmm Ak Njarin qui est créditée de 10 317 voix. Il faut signaler que dans certaines communes du département de Dagana, l’écart entre Pastef et son suivant immédiat peut varier jusqu’à plus de 2 500 voix.

Malgré la belle percée et les bons résultats de Pastef dans le Nord, le département de Podor a opposé une farouche résistance. Les leaders locaux des coalitions Takku Wallu et Jàmm Ak Njarin ont conservé cette partie du Fouta dans le bastion de l’opposition, même si la commune de Podor est tombée entre les mains de Pastef/Les patriotes.

Ainsi, des grandes communes comme Ndioum, Pété et Boko Dialloubé ont été remportées respectivement par Jàmm Ak Njarin sous la conduite de l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur Cheikh Oumar Hann et d’Abdoulaye Daouda Diallo sous la bannière de Takku Wallu.

Mais en attendant la publication des résultats globaux du département, les partiels placent en tête la liste Jàmm Ak Njarin talonnée par Pastef.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS